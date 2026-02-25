San Lorenzo tuvo dos partidos en 48 horas, sus jugadores quedaron desgastados y Damián Ayude "pidió ayuda" ante los malos arbitrajes

Los jugadores de San Lorenzo se expusieron físicamente por un capricho de AFA y debió jugar dos partidos en 48 horas. Estudiantes de Río IV por la fecha 6 e Instituto por la fecha 7, ambos en el Nuevo Gasómetro.

Luego de confirmarse el paro de la CGT el jueves 19/02, AFA aplazó la fecha y reubicó los partidos programados. Los Cuervos debieron esperar 3 días para jugar y a la vuelta de la esquina ya tenían un nuevo compromiso. De todas formas, esto no fue un problema para el equipo de Damián Ayude, porque supieron sacar 4 de 6 puntos en la seguidilla de equipos cordobeses al Bajo Flores.

San Lorenzo e Instituto posaron con remeras de apoyo a Tapia y Toviggino: “Basta de perseguirnos”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El problema de Ayude -y de todo el mundo del fútbol argentino- es el arbitraje y pesar de que no quiso apuntar contra los referís, el mensaje fue claro: un poco de "No me gusta hablar del arbitraje" y otro poco de "estuvo a la vista".

En el fútbol argentino hay que cuidarse de las sanciones por fuera de la cancha y a pesar de que el DT de San Lorenzo quiso dibujar la respuesta con criticas positivas hacia su equipo y "buena fe" en que todo el mundo haga bien su trabajo, el enojo está a la vista.

Boca apoyó a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: los clubes acompañan el paro del Fútbol Argentino

El sábado cierra la seguidilla cordobesa visitando a Talleres y después cuenta con un periodo de inactividad de 11 días, hasta enfrentar a Boca en La Bombonera. Esto se debe a que en la fecha 9 la AFA propuso un paro, donde todos los clubes dieron el visto bueno, debido "la molestia" que le genera al fútbol que Claudio Tapia y Pablo Toviggino sean convocados por ARCA para realizar una declaración indagatoria por apropiación indebida de tributos y aportes.

LT.