Slavko Vinčić se retira tras la final del Mundial 2026 e iguala una curiosa marca de Edgardo Codesal

El árbitro esloveno Slavko Vinčić confirmó de manera intempestiva su retiro definitivo del arbitraje profesional a escasos días de haber dirigido la final del Mundial 2026. La determinación del colegiado europeo puso un punto final a su carrera en el punto más alto del deporte global, desatando de inmediato una intensa repercusión en el ámbito futbolístico internacional por el peso de sus recientes fallos.

Tras comandar el choque decisivo del certamen planetario, Vinčić optó por colgar el silbato en medio del debate generado por sus determinaciones durante los noventa minutos reglamentarios del encuentro decisivo.

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La noticia cobró dimensión a través de los reportes difundidos por el portal informativo LT9. La publicación subrayó que la sorpresiva salida no hizo más que reavivar las polémicas que rodearon su figura a lo largo de los últimos años de competencia profesional.

A este panorama se sumó el análisis realizado por el diario Ámbito Financiero, medio que destacó las implicancias estadísticas y los antecedentes disciplinarios del juez europeo. Según detalló el periódico, la despedida del esloveno genera un fuerte impacto tanto por el momento elegido como por la sombra de sus episodios extrafutbolísticos previos.

Antes de alcanzar la cima internacional con la asignación del partido final del torneo ecuménico, la imagen de Vinčić quedó salpicada en mayo de 2020 durante un megaoperativo policial en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina. En aquella oportunidad, el juez fue aprehendido en una cabaña en el marco de una causa vinculada a bandas de crimen organizado.

Slavko Vinčić

En dicho procedimiento, las fuerzas de seguridad locales detuvieron a 26 personas y 9 mujeres, incautando armas y estupefacientes. Si bien Vinčić fue liberado sin cargos tras alegar que asistió al lugar por una reunión comercial involuntaria, la controversia mediática permaneció adherida a su nombre durante toda su posterior consolidación en los torneos continentales de la UEFA.

Edgardo Codesal y Slavko Vinčić, las dos finales cruzadas por el retiro inmediato

La intempestiva despedida del juez esloveno activó de inmediato un paralelismo histórico con Edgardo Codesal, el recordado árbitro mexicano-uruguayo que encabezó la nómina arbitral en la final del Mundial de Italia 1990. Al igual que el esloveno, el azteca nunca volvió a dirigir un partido internacional tras completar su participación en la copa del mundo.

Aquella definición celebrada en Roma entre Argentina y Alemania Federal consagró a los teutones tras la sanción de un cuestionado penal sobre el cierre del encuentro. El desarrollo de aquel partido convirtió a Codesal en persona no grata para el fútbol argentino, marcando el fin abrupto de su presencia en partidos oficiales de máximo nivel.

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Distanciados por 36 años de diferencia, los casos de Vinčić y Codesal configuran una coincidencia estadística sumamente infrecuente dentro de la historia de la FIFA. Ambos jueces cerraron sus respectivas trayectorias arbitrales inmediatamente después de haber sido los encargados de impartir justicia en el partido por la copa dorada.

Expertos del arbitraje internacional señalan que dirigir una final mundialista representa un desgaste psicológico y mediático superlativo. Para árbitros con antecedentes polémicos, la cita cumbre suele funcionar como el cierre definitivo de la actividad, evitando la exposición posterior en competencias locales o continentales.

Edgardo Codesal, el recordado árbitro mexicano-uruguayo

Dentro de los pasillos de la casa matriz del fútbol, la designación de jueces envueltos en situaciones complejas siempre ha generado agrias discusiones internas. La Comisión de Árbitros de la FIFA respaldó la solvencia técnica del colegiado hasta el último día, argumentando que su rendimiento sobre el césped estuvo desligado de cualquier controversia externa.

Con la confirmación de su renuncia, el arbitraje europeo pierde a uno de sus representantes más controvertidos de la década. La coincidencia entre Slavko Vinčić y Edgardo Codesal perdurará en los archivos estadísticos como el retrato de dos carreras que alcanzaron su cénit y su final absoluto en el mismo e inolvidable noventa minutos.