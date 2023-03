El futbolista Brian Fernández apareció en las últimas horas en la provincia de Santa Fe tras varios días de búsqueda. El mismo disparó las alarmas sobre su paradero luego de que se ausentó de varios entrenamientos de Colón y de que su auto apareciera abandonado y vandalizado en la vía pública.

"Se encontraba en el domicilio de un familiar", confirmaron desde la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad santafesino, luego de que este fuera hallado por la Policía de Santa Fe, y aseguraron: "El jugador está acompañado por un equipo de profesionales".

Tajante decisión de Pipo Gorosito con Brian Fernández en Colón: "Ya está"

Tras encontrar el vehículo BMW abandonado en la avenida Peñaloza y calle Doldán, las autoridades comenzaron a rastrear al jugador hasta el domicilio de un familiar, explicó la AIC en un comunicado. Allí "se dirigieron efectivos junto al Fiscal de la Oficina de Paraderos, Dr. Fontana, y lograron constatar la presencia del mismo, su identidad y estado de salud".

El auto que conducía el ex jugador del Metz de Francia, un BMW gris, fue encontrado este lunes 20 de marzo con los vidrios rotos, sin una rueda y sin un espejo en las inmediaciones del barrio Altos de Noguera y fueron los vecinos quienes dieron aviso de la presencia del vehículo.

Además, según informó el medio santafesino Aire Digital, en el interior del auto no se encontró documentación del futbolista y únicamente fue hallada la cédula verde a nombre del propietario anterior, el cual, según trascendió, sería oriundo de Buenos Aires.

Así apareció el vehículo que habría sido usado por el futbolista.

A pesar de que aún no hay muchas precisiones sobre lo ocurrido, y que la Policía continúa investigando el hecho, una vecina dialogó con Diario UNO de Santa Fe y afirmó que el auto había sido abandonado en la mañana del domingo luego de que una persona en moto se llevara a su ocupante. De todas formas, aclaró que no pudo reconocer a nadie.

Esta no es la primera vez que el jugador de 28 años protagoniza un episodio extra futbolístico durante su carrera, por el contrario, se ha visto involucrado en varias situaciones complicadas, siempre vinculadas al consumo problemático de sustancias.

Pipo Gorosito había decidido separarlo del plantel

El pasado viernes 17, el entrenador de Colón de Santa Fe, Néstor "Pipo" Gorosito, confirmó que ya no tendría en cuenta a Brian Fernández como parte del plantel después de que este pasara dos días sin presentarse a los entrenamientos.

"Faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos...ya está", sentenció el entrenador en conferencia de prensa y agregó: "Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo".

El entrenador confirmó que ya no tendrá en cuenta a Fernández dentro del equipo.

El ex entrenador de Gimnasia hizo hincapié su intención de darle nuevas posibilidades al futbolista pero no tuvo éxito: "Le pasó muchas veces. Hablé con él como padre, como pibe de barrio que también es. Es un tema que debe resolver él. No puedo decir algo para lo que no estoy capacitado".

Brian Fernández había regresado a Colón en febrero de este año luego de que en octubre de 2022 fue arrestado en el barrio Yapeyú de Santa Fe por apedrear un colectivo, episodio que derivó en su hospitalización en el Hospital Iturraspe por un "cuadro de salud mental agudo, un brote psicótico".

Brian Fernández le habló a los hinchas en su regreso a Colón: "Nunca quise hacerle daño a la gente"

En este marco, inició un tratamiento de rehabilitación y regresó al Sabalero. "Estoy bien, tengo muchas ganas de revertir la situación. Jamás quise lastimar a nadie. Es un problema personal que tengo que luchar día a día y trato de mejorar para hacerlo mejor, pero jamás les quise hacer un daño a los hinchas", manifestó en aquel momento a TyC Sports.

El mismo surgió de Defensa y Justicia y luego tuvo un salto a Racing, lo que le permitió salir del país y jugar para el Metz de Francia, Unión La Calera de Chila, el Necaxa de México y el Portland Timbers de Estados Unidos. No obstante, por sus problemas personales regresó al club santafesino para la temporada 2019/20, por su bajo nivel pasó a Ferro en el 2021/22 y regresó posteriormente al Sabalero con un contrato que vence en junio de este año.

