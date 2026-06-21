Cabo Verde y Uruguay sellaron un llamativo récord demográfico en la historia de los mundiales

El cruce entre las selecciones de Uruguay y Cabo Verde por el Grupo H de la Copa del Mundo 2026 estableció una marca inédita para el fútbol internacional. El encuentro se convirtió formalmente en el partido mundialista con la menor cantidad de población combinada desde la creación del torneo en 1930.

La suma de los habitantes de ambos territorios arroja una cifra que apenas alcanza los cuatro millones, un número inusualmente bajo para los parámetros de la máxima competencia de la FIFA.

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La estadística oficial refleja las asimetrías y las particularidades de los participantes. El seleccionado de Uruguay cuenta con una cifra inferior a los 3,5 millones de habitantes, una realidad demográfica que contrasta con su rica tradición futbolística, donde sobresalen las Copas del Mundo obtenidas en las ediciones de 1930 y 1950.

Por el otro lado, el combinado africano aporta la menor porción a este indicador récord. El Estado insular de Cabo Verde registra aproximadamente 530.000 ciudadanos, de los cuales se calcula que unos 120.000 se concentran en Praia, la capital del país.

El factor demográfico vuelve a colocar en primer plano la capacidad del fútbol uruguayo para competir en la elite internacional frente a potencias con estructuras poblacionales infinitamente superiores. La paridad del torneo expone cómo mercados pequeños sostienen estructuras competitivas de alto rendimiento.

La suma de los habitantes de ambos territorios arroja una cifra que apenas alcanza los cuatro millones

Para el combinado caboverdiano, conocido como los Tiburones Azules, el torneo norteamericano constituye la primera participación mundialista de su historia, un logro extraordinario considerando las limitaciones de su base de deportistas nativos.

La estadística final ratificó que el fútbol internacional asiste a un proceso de descentralización competitiva. El hecho de que dos comunidades que juntas no logran equiparar la población de las principales metrópolis del mundo compitan en el máximo nivel demuestra el desarrollo global de este deporte, conforme a los datos analizados por las agencias internacionales.