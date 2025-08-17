Vélez hizo leña del caído Independiente, que está último en la tabla y pone a Vaccari en crisis

Vélez Sarsfield venció 2-1 a Independiente en el estadio José Amalfitani y momentáneamente alcanzó el liderazgo de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, atravesado por tres penales sancionados por Leandro Rey Hilfer, dejó en evidencia las diferencias entre un Fortín que encontró efectividad desde los doce pasos y un Rojo que sigue sin respuestas, con siete partidos sin ganar y un clima de creciente preocupación.

El primer tiempo transcurría con paridad hasta que, a los 31 minutos, Kevin Lomónaco protagonizó la acción que condicionó el desarrollo. El defensor del Rojo, de flojo presente tras haber sido figura en el Apertura, se resbaló en la salida y tocó la pelota con la mano dentro del área. El árbitro no dudó: penal y expulsión. Dilan Godoy, de apenas 19 años y en su primer partido como titular, no falló y puso el 1-0. Antes del descanso, Rodrigo Rey evitó que la diferencia fuera mayor con una atajada clave frente a Imanol Machuca.

Independiente reaccionó, pero no alcanzó

En el complemento, Julio Vaccari movió el banco en busca de respuestas. Con los ingresos de Ignacio Pussetto, Felipe Loyola y Walter Mazzanti, Independiente ganó peso ofensivo y encontró la igualdad a los 30 minutos. Tras un aviso del VAR, Rey Hilfer sancionó un penal de Aarón Quirós sobre Pablo Galdames. El propio Loyola lo cambió por gol y puso el 1-1. Sin embargo, la alegría duró apenas ocho minutos: Jonathan De Irastorza sujetó a Braian Romero dentro del área y el delantero selló el 2-1 definitivo.

El partido quedó marcado por los tres penales. El primero, indiscutible, derivó en la expulsión de Lomónaco. El segundo, revisado por el VAR, fue discutido. Y el tercero, por un agarrón a Romero, encendió las quejas de los jugadores de Independiente al considerar que situaciones similares suelen quedar sin sanción. Para completar la noche caliente, Guillermo Barros Schelotto fue expulsado en el final por protestar.

Un Rojo en caída libre

La derrota acentuó la crisis de Independiente. El equipo de Vaccari acumula siete encuentros sin victorias en el Clausura, cinco derrotas en los últimos seis partidos y un funcionamiento que no aparece. El presente de Lomónaco refleja la debacle: el zaguero, que meses atrás fue convocado a la Selección y sonaba para Europa, hoy atraviesa un bajón que lo coloca en el centro de las críticas. A nivel internacional, el panorama tampoco es mejor: el Rojo quedó eliminado de la Copa Argentina y perdió la ida de los octavos de final de la Sudamericana.

El contraste en Vélez

Para Vélez, el triunfo significó aire puro. El Fortín llegó a 22 puntos en la tabla anual, se alejó de la zona de descenso y alcanzó momentáneamente a River en la cima de la Zona B, aunque con un partido más. El martes recibirá a Fortaleza en Liniers por la vuelta de la Libertadores, con la ilusión de meterse entre los ocho mejores de América.

Independiente, en tanto, intentará recomponerse el miércoles en Avellaneda frente a Universidad de Chile por la Sudamericana y el domingo ante Platense por el Clausura, en dos compromisos que pueden definir su semestre. La racha negativa, sumada al malestar de los hinchas y la falta de respuestas futbolísticas, colocan al club en un escenario cada vez más preocupante.

