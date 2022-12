Luego de la goleada de Brasil ante Corea del Sur (4-1) por octavos de final del Mundial Qatar 2022, un grave incidente ocurrió a las afueras del Estadio 947, en Doha. El ex fubtolista y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fécafoot) fue captado golpeando a un youtuber Sadeuni SM, que cuenta con más de 66 mil seguidores en la plataforma y es de Argelia.

Al inicio del video que dura 57 segundos, el ex delantero Samuel Eto'o, que se lo ve con una gorra azul, sale del estadio y hace selfies con fans antes de ser abordado por el 'youtuber'. Este le dice algo que no se distingue y el ex jugador se vuelve loco de rabia.

Es posible que el 'youtuber' mencionara el partido de vuelta del repechaje entre Argelia y Camerún (1-2) en el que los 'Leones Indomables' se clasificaron para este Mundial en detrimento de los 'Verdes'.

"Hice todo esto por Argelia", explicó Sadouni SM este martes en un video.

"Estoy en comisaría para la investigación. Hay que compartir este video, como Eto'o es famoso tengo miedo de que oculten el caso, pero confío en la policía catarí", añadió el 'youtuber' en este video.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Eto'o "me rompió mi cámara y mi micrófono, me ha golpeado aquí (señalando a su mentón)", explicó.

Un responsable de Fécafoot dijo a la AFP que Eto'o no quería dar declaraciones.

La denuncia del youtuber

Tal como relató en su video, Saduni SM se acercó a Eto'o para preguntarle por Bakary Gassama, quien fue el árbitro del polémico partido entre Argelia y Camerún por las Eliminatorias para Qatar 2022. Ese día, al delantero Islam Slimani le anularon un gol por offside en el segundo tiempo, con el partido 1 a 0 a favor de Camerún. Después, al mismo futbolista le anularon otro gol en la primera parte de la prórroga. En esa oportunidad, el referí gambiano Bakary Gassama inicialmente validó el gol, pero tras chequear el VAR dio marcha atrás por una supuesta mano.

En su canal, Saduni SM contó que la pregunta fue lo que desencadenó la bronca de Eto'o, quien finalmente le terminó dando la violenta patada en el pecho. Además, el youtuber reveló que presentó una denuncia por agresión y por daños materiales, porque le rompieron la cámara y el micrófono con los que estaba grabando en ese momento. Por otro lado, contó que sufrió varias heridas y pidió que si alguna persona presenció el hecho, que se presente a testificar a su favor.

Pese a que Camerún quedó eliminado en la primera fase del Mundial, Eto'o se quedó en Qatar unos días más para seguir disfrutando de los partidos.

J.S/fl