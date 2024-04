Historia y tecnología: Renault presentó el Megane E-Tech 100% eléctrico en una noche mágica en el Teatro Colón

El emblemático Teatro Colón fue el escenario de un imponente evento organizado por Renault. En ese contexto, la automotriz presentó el Megane E-Tech 100% eléctrico. La gala exclusiva cautivó a los presentes y dio inicio a una nueva era en la movilidad eléctrica en Argentina.

El evento no solo sirvió como plataforma para dar a conocer este revolucionario vehículo, sino también para celebrar el legado y la visión del futuro de Renault en el país.

El Megane E-Tech eléctrico Representa años de trabajo por parte del Grupo Renault, marcando un hito en la transformación hacia una movilidad más sustentable y eficiente.

Con más de 350 invitados, entre los que se encontraban destacados periodistas, fanáticos de la marca y proveedores de la industria automotriz, el Teatro Colón se convirtió en el epicentro porteño de la historia, la innovación y la tecnología. Al inicio de la gala se exhibieron en la explanada central del Colón los modelos históricos de Renault, que funcionaron como un recordatorio de la trayectoria y el impacto de la marca en la sociedad Argentina.

Exhibición de los Renault Megane E-Tech 100% eléctricos frente del Teatro Colón

Por su parte, en el frente del teatro, se destacaron Megane E-Tech 100% eléctricos que llamaron la atención de los presentes con su diseño vanguardista y su tecnología de punta. Este vehículo no solo cautivó el corazón de los argentinos desde su llegada en la década del noventa, sino que ahora regresó en su versión 100% eléctrica, con una impronta sustentable y eco-friendly.

Uno de los momentos más memorables de la noche fueron los espectáculos ofrecidos dentro del Teatro Colón. Desde impresionantes bailes hasta la presentación de su nueva campaña de marca “Historias Argentinas”, una campaña sensorial, llena de conexiones y recuerdos, que resaltó la presencia de Renault en distintos momentos de la vida de millones de argentinos.

“Estamos orgullosos y emocionados de presentar esta campaña en un lugar tan emblemático como es el Teatro Colón y, nada menos, que en el marco del lanzamiento del Renault Megane E.Tech 100% eléctrico”, comentó Agustín Kovarsky, Director de Marketing de Renault Argentina.

Otro de los aspectos más relevantes de la gala fue la presencia de reconocidos influencers y celebridades como Carolina “Pampita” Ardohain, Michelle Masson, Vico D´alessandro, Luli Fernández y Mery del Cerro, quienes compartieron sus impresiones y experiencias sobre el lanzamiento del Renault Megane E-Tech 100% eléctrico.

Pampita

“Estoy muy feliz de acompañar a Renault en este lanzamiento de su nuevo modelo eléctrico que viene a conquistar Buenos Aires y Argentina. Muy contenta con la presencia de todos los que se acercaron a disfrutar de esta noche de arte y glamour. Todos sus vehículos han acompañado muchos momentos de mi vida, son parte de mis recuerdos y tuve el placer de disfrutar varios de esos modelos”, expresó Pampita en su diálogo con Caras.

Por otro lado, el actor y modelo Vico D´alessandro no ocultó su alegría por participar de la gala: “Siempre es especial venir al Teatro Colón, sobre todo para presentar parte de la historia de lo que es Renault. Encontrarse con clásicos en la entrada es magnífico. Me gustan mucho los autos clásicos y me pareció maravilloso que este evento se haga en el Colón. El Megane es un símbolo, para los tiempos que corren encontrar un auto así es fundamental”.

Michelle Masson

Michelle Masson, modelo, conductora y actriz, comentó acerca del Megane E-Tech 100% eléctrico y sobre su participación en la gala: “Es un avance tecnológico excepcional. Me gusta porque es una opción más ecológica, es hermoso. Estoy disfrutando y viendo los avances históricos de Renault en Argentina. Ya había participado en una publicidad de Renault, me invitaron a venir y estoy agradecida”.

La velada estuvo ambientada con la interpretación de ópera, música clásica en vivo, incluyendo una conmovedora canción a cargo de la talentosa Elena Roger. Además, el reconocido actor Juan Gil Navarro protagonizó un monólogo que arrancó aplausos de toda la sala.

Juan Gil Navarro

Las palabras de Valentina Solari, Directora Comercial de Renault en Argentina, y Pablo Sibilla, Presidente y CEO de Renault, fueron el punto culminante del evento, destacando el compromiso de la marca con la innovación, la tecnología y la sustentabilidad en cada uno de sus proyectos.

“Somos la marca que viene a revolucionar la movilidad eléctrica en Argentina. Esta revolución la queremos llevar a todo el país”, manifestó la Directora Comercial. Y agregó: “Fue un privilegio y mucha emoción, no solamente presentar el Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, sino también nuestra campaña de marca. La campaña busca representar el significado que tiene para Renault, Argentina y para Argentina, Renault, es una declaración de amor de lo que significa para la marca el país. No hay camino en Argentina por donde no haya pasado un Renault”.

Valentina Solari, Directora Comercial de Renault Argentina

A su vez, Valentina Solari se refirió al futuro de la marca: “Renault Argentina tiene un gran futuro con muchos lanzamientos. Ya hemos comenzado la comercialización de tres vehículos: Renault Kwid E-Tech 100% eléctrico, el nuevo Renault Duster 2024 y Megane E-Tech 100% eléctrico. En el segundo semestre del año tenemos más lanzamientos, pero el Megane es el primer embajador de la renovación de nuestros productos. Renault quiere seguir conquistando los corazones de los argentinos”.

Pablo Sibilla, Presidente y CEO de Renault en Argentina

En cuanto a la palabra de Pablo Sibilla, el Presidente y Director General de Renault en Argentina, explicó que “el Renault Megane E-Tech 100% eléctrico es el primer vehículo fabricado en serie con el nuevo rumbo”. Sostuvo que “venimos a democratizar muchos segmentos de los vehículos” y remarcó que “la historia de Renault continúa como nunca antes”.

La gala concluyó con un elegante cóctel y música en el Salón Dorado, donde los invitados tuvieron la oportunidad de disfrutar de un ambiente distendido y celebrar el éxito del evento. Como conclusión, la presentación del Renault E-Tech 100% eléctrico en el Teatro Colón marcó el inicio de una nueva era en la industria automotriz argentina, reafirmando el compromiso de Renault con la innovación y el progreso hacia el futuro más sustentable.

