Si hay un tema que preocupa cada vez más a todos aquellos que tienen responsabilidades de conducción en las organizaciones, es el del cambio vertiginoso. Cómo responder de manera ágil y con precisión a los problemas del trabajo contemporáneo en un contexto que no para de transformarse. El gran inconveniente es que la mayoría de los líderes fuimos educados para entornos mucho más lógicos, lineales y previsibles, adaptarse era mucho más simple. Sin embargo, los desafíos actuales nos demandan maneras de pensar y actuar novedosas.

Las soluciones del pasado ya no son aplicables y los modelos tradicionales son difíciles de ajustar a las problemáticas presentes. En los últimos años hemos sido testigos de un cambio sustancial: pasamos de tener todas las respuestas en la caja de herramientas a tener que generar preguntas más potentes y situacionales. Ahora debemos encontrar en cada caso, en diferentes personas y en diferentes espacios, las nuevas claves para tomar las mejores decisiones. El liderazgo heroico tradicional evolucionó a un sistema de liderazgo que es circular y en equipo, y en el que las responsabilidades van rotando de manera permanente, por lo que cada integrante del ecosistema tiene la posibilidad de liderar según las circunstancias y de acuerdo con los saberes y las habilidades requeridos. Hubo una transición de jerarquías, donde pocos orientan a muchos, a jerarquías en las que múltiples equipos, más ágiles y pequeños, interactúan de forma continua. La era digital viene derribando palmo a palmo lo que se sabía en torno a las finanzas, la organización de los equipos o el marketing. Increíblemente, en este contexto tan diferente, en el que la agilidad, la velocidad y la capacidad de respuesta rápida son factores críticos de éxito, y la tecnología está omnipresente, el aspecto humano cada vez se torna más importante. Porque cuando todo cambia, hay que tener en cuenta qué cosas son las que se sostienen invariables.

A mayor tecnología y mayor velocidad del cambio, lo humano es cada vez más importante. La inteligencia artificial es muy inteligente pero no tiene empatía ni compasión. No tiene pasión, ni compromiso, ni conciencia, ni ética. No tiene sentido común, ni criterio, no innova, no es creativa. Es ahí donde un liderazgo más humano cada vez toma más protagonismo. Para que el talento pueda liberar todo su potencial y dar su mejor versión, hay un aspecto ineludible: la seguridad psicológica. Los líderes deben garantizar que todas las personas puedan expresarse con total libertad, ser como son. Porque no solo cambiaron las reglas de juego. Cambió el juego. Y hay que aprender a desarrollar propuestas y equipos para el mundo en el que vivimos.

Hoy se habla mucho del storytelling. Se trata de narrar historias, que es lo que hacen las empresas tanto para vender sus productos y servicios como para atraer talento. El asunto es transitar del storytelling al storydoing (hacer la historia), para profundizar en el storyliving (vivir la historia) y orientarnos finalmente hacia el storybeing: ser la historia, encarnar los nuevos tiempos. Cada líder que se proponga generar un impacto genuino debe comprender que ya no basta con narrar las historias, sino que debe ser esa historia cada día, en cada palabra, cada silencio, cada gesto, cada acto.

Este es un libro de historias narradas en primera persona, que están conectadas entre sí a partir de las ideas más avanzadas de liderazgo y organizaciones. La propuesta de este libro es transitar un camino de diálogo permanente entre un enfoque de liderazgo adecuado a estos tiempos, la reflexión en torno a los cambios producidos en el mundo del trabajo de forma reciente y lo autobiográfico. La propuesta es generar preguntas trascendentes, en vez de ofrecer una guía de solución paso a paso.

Muchas veces se habla de “carrera” para referirse al camino profesional. La carrera da la impresión de ser unidireccional, inflexible y, también, maniquea: o salimos primeros y ganamos, o independientemente de la calidad del resultado todo lo que sigue abajo de la victoria es la pérdida, el fracaso. Se define la trayectoria, en cambio, como un curso que sigue el comportamiento o el ser de una persona, de un grupo social o de una institución. Es una construcción cotidiana, que va mejorando y adaptándose sin pausa. Es un proceso en movimiento y en crecimiento constante, en el que cada experiencia es un paso más, al margen del resultado. El propio proceso es el resultado, no hay victorias ni derrotas definitivas. Hay sucesión, descubrimientos, marchas y contramarchas, transcurso, siempre aprendizaje. Este libro intenta contribuir a desarrollar trayectorias profesionales mucho más significativas, con genuino impacto y sentido de propósito y trascendencia. Porque los líderes de hoy deben tener presente que se encuentran frente a una gran oportunidad: impactar de manera positiva en la vida de cada uno de sus interlocutores.

*Autor de Liderazgo + humano Historias de (mi) vida para inspirarse, editorial Paidós (fragmento).