5 consejos claves en finanzas para pymes

Un buen manejo de las finanzas determinará el éxito o fracaso de cualquier negocio. Entre los 3 y 4 años de vida muere el 50% de los pymes. Estos son los datos que nos revela el Ministerio de Desarrollo Productivo de nuestro país a través de los índices que elabora*

Sobrevivir no es tarea fácil y la tasa de supervivencia lo demuestra.

Administrar bien el dinero, no es para cualquiera. Pero ya sea que te definas como muy bueno o muy malo para ello, te contamos que con la implementación de algunas técnicas y principios básicos de finanzas podrás lograr la diferencia.

1- Llevar números



Pero no en tu cabeza o en un Excel. Debes llevarlos en un sistema. Y te explicamos por qué. Una máxima en administración dice que “lo que no se puede medir, no se puede controlar”.

¿Y qué tengo que medir? Primero debes registrar las operaciones básicas: cada venta, compra, cobro y pago. Para luego realizar un análisis con esos números.

¿Y por qué te sugerimos que lo hagas en un sistema y no en Excel que es la herramienta favorita de todos? Porque los sistemas de gestión están diseñados para respetar normas básicas de control interno. Esto hace que nos adviertan de la carga de comprobantes duplicados. O que nos impidan ingresar comprobantes a una fecha mayor que la que indiquemos. También al generar documentos de respaldo de cada operación con numeración correlativa nos facilitan el seguimiento y control. Centralizan todos los datos en un solo lugar. Así evitamos varios de los tropiezos que el Excel nos puede generar y podemos contar con información más exacta y completa.

2- Proyectar

Puede ser a corto, mediano o largo plazo. También puede contemplar diversos escenarios o ser útil para evaluar si es viable o no un proyecto. Un flujo de fondos proyectados es una excelente herramienta de gestión. Parece complejo pero no lo es. Con el formato que desees y que incluya los ingresos y egresos que esperas obtener.

Algo más difícil si podría ser contemplar las distintas variables que pueden condicionar tu contexto como un aumento de precios generalizado o depreciación de la moneda. Ya que se trata de un elemento que no controlamos y que puede generar una gran incertidumbre. Pero se resuelve utilizando los índices que anticipen los expertos y especificando los supuestos para los que funciona tu proyección.

No olvides controlar luego los desvíos. A medida que se vayan cumpliendo los presupuestos puedes ver en qué se generaron diferencia e ir realizando ajustes.

3 - Calcular indicadores

Se recomienda calcular algunos índices que son esenciales para la toma de decisiones.

Te contamos sólo algunos:

Capital de trabajo : Es la diferencia entre lo que tenemos en cuanto a efectivo y recursos financieros, y lo que debemos pagar en el corto plazo. El plazo promedio de cobro de cobro y el plazo promedio de pago influirán en la magnitud del capital de trabajo. Si no contamos con suficientes recursos para afrontar los pagos en el corto plazo tendremos que invertir en capital de trabajo.

: Es la diferencia entre lo que tenemos en cuanto a efectivo y recursos financieros, y lo que debemos pagar en el corto plazo. El plazo promedio de cobro de cobro y el plazo promedio de pago influirán en la magnitud del capital de trabajo. Si no contamos con suficientes recursos para afrontar los pagos en el corto plazo tendremos que invertir en capital de trabajo. ROI: Nos indica cuánto hemos ganado en función a la inversión realizada. Es un indicador clave al momento de decidirnos por alternativas de proyectos.

Nos indica cuánto hemos ganado en función a la inversión realizada. Es un indicador clave al momento de decidirnos por alternativas de proyectos. Contribución Marginal: Se calcula como el precio de venta menos costos variables. Es muy útil si deseamos ampliar nuestra capacidad de producción o concretar nuevos negocios.

4- Prever alternativas de financiación

Cuando el tiempo que tardamos en cobrar a nuestros clientes es mayor que el necesario para cumplir con nuestros acreedores necesitamos financiación. Puede ser interna o externa. Es decir, venir de los mismos socios de la empresa o de agentes externos como bancos o prestamistas.

Contemplar de antemano a quién recurrir en caso de necesitar financiación es importante para evaluar qué alternativa es viable y más económica. Si lo hacemos de improvisto y por urgencia podemos recaer en alternativas mucho más onerosas.

Los bancos ofrecen líneas de financiamiento para capital de trabajo a las pymes. Además como otras formas de financiación podemos mencionar los acuerdos de descubierto en cuenta corriente, préstamos amortizables, la compra de Cheques de Pago Diferido (CPD), el leasing, o las financiaciones de exportaciones e importaciones si realizamos dicha actividad.

El certificado MiPyme permite acceder a financiamiento, beneficios impositivos y programas de asistencia. No olvides solicitarlo o renovarlo.

La factura de crédito electrónica también actúa como una forma de financiamiento de capital de trabajo. Una vez aceptada por nuestro cliente se convierte en un título ejecutivo y tiene valor no cartular, es decir que puede ser negociada para obtener su cobro anticipado a través del Mercado de Capitales o del Sistema Bancario.

5- Prever alternativas de inversión

En contextos inflacionarios la tenencia de efectivo pierde valor día a día. Minimizar la cantidad efectivo con la que debemos contar para el manejo diario se vuelve una prioridad. Podemos pensar en alternativas internas, es decir comprar maquinarias o bienes de uso que mejoren nuestra productividad o capacidad. O en opciones externas.

Desde colocaciones a plazo fijo, fondos comunes de inversión, dólares u otras monedas, criptomonedas, LEBACS, Letras del Tesoro, Crowfounding.

Las posibilidades son muchas y siempre se deberá tener en cuenta la relación riesgo vs rendimiento para tomar la decisión que estemos dispuestos a afrontar. Diversificar es la solución a la que apuntan los especialistas.

No olvides considerar en la decisión la disponibilidad del dinero. Es decir, contemplar en qué plazo me permite contar con el efectivo cada propuesta.

Por qué las finanzas son tan importantes para cualquier pyme

Todo arranca como una apuesta a un emprendimiento que va creciendo y logrando clientes hasta que empiezan a aparecer oportunidades de negocio, de esas que pueden marcar la diferencia.

Tal vez se pueden cerrar buenos tratos y ver una cuenta bancaria solvente. Pero todos sabemos que el dinero es limitado, y eso que parecía mucho se empieza a escurrir. Los gastos previstos se descuentan y aparecen montos no contemplados. Retenciones de impuestos con las que no contábamos, gastos extras que eran pequeños. Y esas mejoras que estaban postergadas de años que hay que hacerlas, porque si no es ahora cuándo.

En el total todo suma y ahora las alternativas se van reduciendo. Comienza a faltar el dinero.

Sin dudas puede ser un camino muy desafiante y lleno de emociones. Pero todos sabemos que se puede convertir en muy estresante, hasta poner al emprendedor entre la espada y la pared y hacerlo decidir si continuar o no. Sobre todo cuando la situación es más arriesgada y lo que está en juego es no perder la batalla constante contra la inflación.

Para ello están las finanzas. Para ofrecer una lectura de la situación y traer previsibilidad y planificación. Aunque creas tener bajo control todos los números en la cabeza, no hay opción.

Un sistema de gestión puede simplificar ese trabajo. Con el registro de las operaciones básicas se obtiene información vital para las finanzas de la pyme y a partir de ahí realizar diversos análisis y mejorar la toma de decisiones.

La supervivencia de la pyme siempre está en juego. Tomar el control de las finanzas es el único camino seguro. La clave es tegistrar, proyectar, calcular y conocer qué opciones hay para no perder el control.

* CO Founder de xubio