A cuánto cerró el dólar blue este lunes 11 de agosto

El dólar blue hoy lunes11 de agosto de 2025, cerró de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar Blue

El dólar paralelo cerró con un valor en el mercado de $1315,00 para la compra y $1335,00 para la venta y se disparó en la jornada de este viernes 8 de agosto tras la estabilidad que mantuvo durante las últimas semanas.

A cuánto cotiza el dólar Oficial

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), 11 de agosto cerró en $1285,00

para la compra y $1335,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se encuentra en $1329,00 para la compra, $1330,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1329,90 para la compra y $1330,40 para la venta.

¿ A cuánto cerró el dólat bue hoy lunes 11 de agosto?

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza en $1335,50 para la compra, y en $1339,92 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, opera hoy en $1742,00.

Los consumos en moneda extranjera pueden ser por utilización de productos digitales, plataformas de streaming o compras en el exterior.

A cuánto cotiza el euro oficial

Según la pizarra del BNA, el euro oficial cerró este este lunes 11 de agosto en el mercado formal en $1505,00 para la compra y $1580,00 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue

En el mercado informal, el euro blue hoy cerró esta jornada en $1.548,11 para la compra y

$1.549,40 para la venta. El euro denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado "mercado negro", y suele tener un valor más alto que el oficial.

A cuánto cotiza el real oficial y real blue

El real oficial, la moneda de Brasil, este 11 de agosto cerró en el mercado formal a $243,00 para la compra y $253,00 para la venta, según la pizarra del BNA.

Por su parte, el real blue hoy se ubica en el mercado paralelo a $243,42 para la compra, y $243,83 para la venta.

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del

Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

Este lunes 11 de agosto dicho índice ubica al riesgo país en 773 puntos básicos.