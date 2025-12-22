A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 22 de diciembre: se vende a más de $1.500

A cuánto cotiza el Dólar Blue este lunes 22 de diciembre de 2025

Cerró a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, manteniendo su valor. Es la divisa estadounidense en el mercado paralelo, sin intervención ni regulación oficial.

A cuánto cotiza el Dólar Oficial

Cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta minorista. Es el tipo de cambio regulado por el Banco Central (BCRA) y el que se consigue en bancos.

A cuánto cotiza el Dólar MEP

El valor de cierre se estableció en $1.492,70 para la compra y a $1.494,10 para la venta Es el precio del dólar que se obtiene legalmente mediante la compraventa de bonos.

A cuánto cotiza el Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El cierre para la venta del dólar CCL se ubicó en $1.5141 y $1.541,60 para la compra. Es la operatoria legal para cambiar pesos por dólares en cuentas bancarias fuera de Argentina.

A cuánto cotiza el Dólar Cripto

El precio promedio para la venta de stablecoins se ubicó en torno a los $1.521,29 para la compra y $1.540,62 para la venta y. Es el valor del dólar que se opera 24 horas al día a través de criptomonedas estables.

A cuánto cotiza el Dólar Tarjeta

El precio de venta del Dólar Tarjeta es de $1.917,50 (valor referencial de cierre). Es la cotización para pagos con tarjeta en el exterior o e-commerce con recargos.

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

Este lunes 22 de diciembre dicho índice ubicó al riesgo país en 569,00 puntos básicos