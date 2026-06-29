A cuánto cerró el dólar blue hoy, 29 de junio

El dólar blue hoy cerró este 29 de junio a un valor en el mercado de $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 29 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 29 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.

En el país de las vacas, las importaciones de carne alcanzan nuevo récord: impacto en la industria y el consumo

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 29 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 29 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.505,60 para la compra y $1.509 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 29 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 29 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 29 de junio a $1.553,70 para la compra y $1.554,70 para la venta.

ANSES definió las fechas de cobro de julio: el calendario completo de pagos para los jubilados y pensionados

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 29 de junio a $1.943,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 29 de junio en $1.550,16 para la compra y $1.553,22 para la venta.

El "gurú del blue" sobre el salto del dólar y la cuenta que hace para proyectar si puede seguir subiendo

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 429 puntos básicos este lunes 29 de junio