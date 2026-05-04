A cuánto cerró el dólar hoy, lunes 4 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 4 de mayo

El dólar blue hoy cerró a un valor en el mercado de $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy lunes 4 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 4 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

Transporte público con QR: los beneficios y descuentos para viajar en subte y colectivos durante mayo

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 4 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 4 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.437,50 para la compra y $1.448,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 4 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 4 de mayo a $1.492,90 para la compra y $1.494,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 4 de mayo

Plazos fijos en mayo 2026: cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días y qué bancos pagan más tasa

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 4 de mayo en $1.486,20 para la compra y $1.486,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 4 de mayo a $1.852,50 como referencia de dólar.

Aumento del 123% en la plana mayor del Estado: cuánto cobrarán ministros y secretarios

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 555 puntos básicos este lunes 4 de mayo.