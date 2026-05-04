A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 4 de mayo

El lunes 4 de mayo de 2026, el euro blue hoy cerró a 1.734,75 para la compra y $1.703,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes 4 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 4 de mayo cerró $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta.

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Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este lunes 4 de mayo

Este lunes 4 de mayo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco Nación: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.610 comprador y $1.670 vendedor.

A cuánto cerró el euro hoy, lunes 4 de mayo

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.190,90 para la compra y $1.589,62 para la venta este lunes 4 de mayo como referencia de gastos con tarjeta

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 4 de mayo

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 4 de mayo el mercado paralelo cerró a $1.385,00 para la compra y $1.405,00 para la venta.