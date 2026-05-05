A cuánto cerró el dólar hoy, martes 5 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 5 de mayo

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy martes 5 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 5 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Federico Vacarezza analizó el dólar estable: "El superávit comercial tiene un costo en la economía"

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 5 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 5 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.433,65 para la compra y $1.448,50 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 5 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 5 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 5 de mayo a $1.489,10 para la compra y $1.494,10 para la venta.

El Merval no despega y pierde frente a los mercados internacionales

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 5 de mayo en $1.484,60 para la compra y $1.484,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 5 de mayo a $1.846 como referencia de dólar.

Del dólar al mercado: el cambio de hábito de los ahorristas argentinos

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 558 puntos básicos este martes 5 de mayo.