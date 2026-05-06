A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 6 de mayo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 6 de mayo

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy miércoles 6 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 6 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.

La deuda argentina sube un escalón, pero los inversores todavía miran el cepo y el 2027

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 6 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 6 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.437,50 para la compra y $1.425,34 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 6 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 6 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 6 de mayo a $1.479,37 para la compra y $1.481,04 para la venta.

Las acciones saltan hasta 9% y los bonos trepan en Wall Street tras la recategorización de Fitch

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 6 de mayo en $1.477,30 para la compra y $1.477,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 6 de mayo a $1.833 como referencia de dólar.

Financial Times y The Economist publicaron duras advertencias sobre el gobierno de Milei

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 526 puntos básicos este miércoles 6 de mayo.