A cuánto cerró el real blue hoy, lunes 22 de diciembre

El real blue hoy, lunes 22 de diciembre, en el mercado informal cerró a $289,75 para la compra y $279,75 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy lunes 22 de diciembre, cerró en $257,00 para la venta y $272,00 para la compra.

El Tesoro aceleró la compra de Reservas con vistas a cubrir los vencimientos de enero 2026: ¿Cuánto acumuló en 8 días?

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $353,60 para la compra, mientras que la venta es de $257,00

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

El oro y la plata marcan máximos históricos ante aumento de las tensiones geopolíticas

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este lunes 22 de diciembre a $1.490,00 para la compra y $1.510,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este lunes 22 de diciembre cerró $1.425,00​ para la compra y $1.475,00 para la venta.

Plazo Fijo: qué tasas pagan los principales bancos esta semana

Por su parte, el euro blue hoy este lunes 22 de diciembre cerró a $1.815,75 para la compra y $1.784,75 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.650 para la compra y a $1.750 para la venta.