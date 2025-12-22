lunes 22 de diciembre de 2025
ECONOMIA
Tipo de cambio

A cuánto cerró el real blue hoy, lunes 22 de diciembre

El real blue cerró este lunes 22 de diciembre con valores por encima del tipo de cambio oficial, mientras que el real tarjeta volvió a ubicarse como la cotización más alta para consumos en el exterior. En paralelo, el dólar y el euro, tanto en su versión blue como oficia, muestran valores diferenciados en el mercado local.

El real blue hoy, lunes 22 de diciembre, en el mercado informal cerró a $289,75 para la compra y $279,75 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy lunes 22 de diciembre, cerró en $257,00 para la venta y $272,00 para la compra.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $353,60 para la compra, mientras que la venta es de $257,00

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

real

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este lunes 22 de diciembre a $1.490,00 para la compra y $1.510,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este lunes 22 de diciembre cerró $1.425,00​ para la compra y $1.475,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este lunes 22 de diciembre cerró a $1.815,75 para la compra y $1.784,75 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.650 para la compra y a $1.750 para la venta.

