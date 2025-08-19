martes 19 de agosto de 2025
A cuánto cerró el real blue hoy, martes 19 de agosto de 2025

Conocé como cerraron los valores de la divisa brasilera hoy, 19 de agosto del 2025, en el comienzo de la semana cambiaria

Real Brasil
El real blue hoy martes 19 de agosto en el mercado informal cerró $235,98 para la compra y $236,50 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy martes 19 de agosto, cotiza en $240,00 para la compra y $250,00

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $240,00 para la venta, mientras que la compra es de $325,00.

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró a $1.320,00 para la compra y $1.340,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial martes 19 de agosto cerró $1.275,00​ para la compra y $1.315,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este 19 de agosto cerró a $1.509,77 para la compra y $1.510,49 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial opera a $1.475,00 para la compra y a $1.550,00 para la venta.

