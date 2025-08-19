A cuánto cerró el real blue hoy, martes 19 de agosto de 2025

El real blue hoy martes 19 de agosto en el mercado informal cerró $235,98 para la compra y $236,50 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy martes 19 de agosto, cotiza en $240,00 para la compra y $250,00

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $240,00 para la venta, mientras que la compra es de $325,00.

Las pequeñas reformas fiscales pueden dar grandes resultados

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

A cuánto cerró el real blue hoy martes 19 de agosto

Canasta básica vs plazo fijo: cuánto hay que invertir para vivir de los intereses

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró a $1.320,00 para la compra y $1.340,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial martes 19 de agosto cerró $1.275,00​ para la compra y $1.315,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este 19 de agosto cerró a $1.509,77 para la compra y $1.510,49 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial opera a $1.475,00 para la compra y a $1.550,00 para la venta.