A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 25 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 25 de junio a un valor en el mercado de $1510 para la compra y $1530 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 25 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 25 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1445 para la compra y $1495 para la venta.

El dólar ya siente presión y el Gobierno define la estrategia para mantenerlo barato en el segundo semestre

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 25 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1502,40 para la compra y $1507,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 25 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 25 de junio a $1548,40 para la compra y $1550,40 para la venta.

El dólar roza los $1.500 y alcanza el valor más alto del año

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 25 de junio a $1943,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 25 de junio en $1556,07 para la compra y $1558,63 para la venta.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 498 puntos básicos este jueves 25 de junio.