A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 23 de junio

El dólar blue hoy cerró este 23 de junio a un valor en el mercado de $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 23 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 23 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta.

Suba en el cierre del mercado financiero: "Ayer fue una jornada media atípica por el partido de Argentina”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 23 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 23 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.494 para la compra y $1.496,80 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 23 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 23 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 23 de junio a $1.539,10 para la compra y $1.539,50 para la venta.

La fiebre mundialista podría drenar unos 1000 millones de dólares hacia el exterior

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 23 de junio a $1.937 como referencia de dólar.

Advierten que desde que asumió Javier Milei, “hay 26.400 empresas menos y es un fenómeno que se agranda mes a mes”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 23 de junio en $1.535,68 para la compra y $1.538,71 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 434 puntos básicos este martes 23 de junio.