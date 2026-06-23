La fiebre mundialista podría drenar unos 1000 millones de dólares hacia el exterior

Con el Mundial 2026 y el viaje de miles de argentinos al exterior se reavivaron las preguntas sobre el impacto que podría tener la salida de dólares en las reservas internacionales y en el mercado cambiario. Sin embargo, economistas y analistas coinciden en que el efecto sería acotado frente a otros factores que hoy influyen sobre la disponibilidad de divisas, como la liquidación del agro, la balanza energética y el ritmo de compras del Banco Central.

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Una de las estimaciones fue realizada por la economista y docente universitaria Natalia Motyl, quien se animó a ponerle un número en la salida y se refirió a 1000 millones de dólares, aunque reconoció que el impacto cambiario del torneo debe analizarse con cautela porque gran parte de los gastos vinculados al viaje ya fueron realizados con anticipación.

"Muchos argentinos compraron pasajes y alojamientos meses atrás, por lo que el impacto ya se sintió, y otros directamente no demandarán dólares oficiales al recurrir a ahorros propios o financiamiento", explicó Motyl.

Según sus cálculos, en un escenario extremo de entre 40.000 y 50.000 argentinos viajando al Mundial, la salida neta vinculada al torneo rondaría los u$s500 millones. Si se suma el movimiento estacional de las vacaciones de invierno, el monto podría acercarse a los u$s1.000 millones.

El economista y director de asesoría financiera, Nicolás Parreira, indicó que viajaron aproximadamente de 45.000 a 50.000 argentinos desde Argentina a Norteamérica, "si consideramos los gastos de pasaje alojamiento entradas, gastos diarios, para la primera fase se considera un total de u$s8000. Entre u$s300 millones y u$s400 millones saldrían del país por los viajes de argentinos al Mundial".

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Además, Parreira señaló que este torneo no genera un impacto crítico sobre las reservas, pero sí implica un drenaje adicional "en un trimestre de menor oferta de divisas", además agregó que "este tipo de shocks estacional suele amplificar la demanda de dólares para turismo y pagos con tarjeta, por lo que, sin una oferta firme del sector exportador, puede acelerar la tensión en los dólares financieros y obligar a una mayor intervención oficial".

El ingreso de divisas aparece como un factor de compensación

Por su parte, Motyl remarcó que la salida de dólares asociada al turismo debe analizarse junto con los ingresos que se producen en simultáneo. "A este drenaje hay que descontarle los dólares que ingresan en simultáneo por el turismo receptivo y, fundamentalmente, por la liquidación de la cosecha gruesa", señaló.

La economista destacó que, si bien las estimaciones privadas anticipan un menor ingreso de divisas durante el segundo trimestre respecto del primero, el flujo agroexportador continúa funcionando como el principal mecanismo de compensación para equilibrar la balanza cambiaria durante el evento.

Una mirada similar planteó el economista Federico Machado, quien consideró que el impacto dependerá en parte del desempeño deportivo de la Selección Argentina. "Con un desempeño moderado de la selección, el turismo al Mundial sustituye mayormente turismo a otros destinos del exterior, sin impacto relevante ni en el turismo emisivo ni en las Reservas", sostuvo.

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Para el economista, incluso en un escenario de mayor cantidad de viajeros, el efecto sería limitado frente al tamaño del mercado cambiario argentino. "No me parece estadísticamente significativo para el mercado de cambios argentino donde se pagan operaciones por u$s500 millones diarios", afirmó.

Qué muestran las reservas y las compras del Banco Central

Mientras el Mundial concentra la atención sobre la salida de divisas, los analistas destacan que actualmente existen otros factores con mayor incidencia sobre las reservas internacionales. Machado señaló que "en las reservas no impacta directamente, más bien en el ritmo de compras del BCRA. Pero creo que pesa más como factor el final de la cosecha gruesa".

En esa línea, Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, indicó que el Banco Central compró u$s50 millones en la última jornada y acumula adquisiciones por u$s1.156 millones durante junio. No obstante, remarcó que la autoridad monetaria muestra una desaceleración respecto de abril y mayo debido a la menor oferta del sector agropecuario y a la suba del dólar.

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De acuerdo con los datos relevados por Max Capital, las reservas brutas cerraron en u$s47.507 millones tras aumentar u$s139 millones respecto de la semana anterior, mientras que las compras acumuladas del Banco Central alcanzan los u$s10.912 millones. Por su parte, Analytica destacó que el organismo acumula en lo que va del año compras por u$s10.862 millones y que la acumulación consolidada de dólares entre el Banco Central y el Tesoro alcanzó los u$s8.793 millones, considerando distintas operaciones financieras realizadas durante 2026.

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