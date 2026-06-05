El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar la situación de las reservas del Banco Central y la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional, luego de que se instalaran dudas sobre el ritmo de acumulación de divisas y sobre los objetivos comprometidos por el Gobierno.

A través de un posteo en redes sociales, Caputo buscó ordenar la discusión y diferenciar entre tres números que empezaron a circular en el debate económico: USD 10.000 millones, USD 17.000 millones y USD 24.000 millones.

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Según explicó el ministro, la meta formal con el FMI es una sola: acumular USD 10.000 millones. “No hay tal cosa como una ‘meta de mínima’ y una de ‘máxima’”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que la Argentina “casi nunca cumple con esta meta” y que, en esta oportunidad, el objetivo fue alcanzado “con 7 meses de anticipación”.

Para Caputo, ese cumplimiento representa “una gran noticia” dentro del programa económico, porque muestra que el Banco Central logró sostener un proceso de compra de divisas por encima de lo exigido en el acuerdo con el organismo internacional.

El segundo número que aclaró fue el de USD 17.000 millones. Según el ministro, esa cifra no constituye una meta formal con el FMI, sino una expectativa interna del equipo económico. Caputo señaló que ese cálculo representaba “la expectativa de máxima” que tenían junto al viceministro José Luis Daza “en caso de que las cosas salieran muy bien”.

De esta manera, el funcionario buscó despegar al Gobierno de la interpretación de que existía un compromiso adicional con el Fondo por encima de los USD 10.000 millones. La aclaración apunta a desactivar la idea de que el programa económico podría estar incumpliendo una meta más exigente.

El tercer número mencionado por Caputo fue el de USD 24.000 millones. En este caso, explicó que no se trata de una meta ni de una proyección oficial, sino del resultado que surgiría si el ritmo actual de compras del Banco Central se mantuviera sin cambios hasta fin de año.

“Las compras vienen por encima de nuestro escenario más optimista, pero está muy lejos de ser nuestra expectativa”, aclaró el ministro. Es decir, el Gobierno reconoce que el desempeño reciente de las compras de dólares fue mejor al esperado, pero evita presentar ese ritmo como una estimación definitiva.

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Caputo también precisó que, en el discurso al que hacía referencia el periodista al que respondió, había señalado que lo más probable era que el número final de acumulación de reservas se ubicara entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones.

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La explicación del ministro llega en un momento en el que la acumulación de reservas se volvió una de las variables más observadas por el mercado. Para el programa económico, el fortalecimiento del balance del Banco Central es clave porque incide sobre la percepción de solvencia externa, la capacidad de intervención cambiaria y la sostenibilidad del esquema monetario y cambiario.

En la lectura oficial, el cumplimiento anticipado de la meta con el FMI permite mostrar una señal de orden macroeconómico y de respaldo al plan económico. Sin embargo, el equipo económico también intenta moderar las expectativas para evitar que una extrapolación del ritmo actual de compras sea interpretada como una promesa de resultado.

Finalmente, Caputo buscó fijar una línea clara: la meta comprometida con el FMI es de USD 10.000 millones; los USD 17.000 millones eran un escenario optimista; y los USD 24.000 millones sólo reflejan una proyección mecánica si se mantuviera el actual ritmo de compras. Para el Gobierno, el dato central es que la meta formal ya fue cumplida antes de tiempo.

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