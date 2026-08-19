A cuánto cotiza el euro blue hoy, 19 de agosto

El miércoles 19 de agosto de 2026, el euro blue hoy abrió a $1.849 para la venta y $1.810,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 19 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 19 de agosto cotiza a $1.675 para la compra y $1.775 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 19 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.299,26 para la compra este miércoles 19 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 19 de agosto

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Cómo cotiza el euro blue en los bancos de Argentina, este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Nación: $1.675 comprador y $1.775 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 19 de agosto

Por su parte, el dólar blue cerró hoy, miércoles 19 de agosto, en el mercado paralelo a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.