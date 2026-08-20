A cuánto cotiza el euro blue hoy, 20 de agosto

El jueves 20 de agosto de 2026, el euro blue hoy abrió a $1.855 para la compra y $1.816 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, jueves 20 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 20 de agosto cerró a $1.690 para la venta y $1.790 para la compra.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, jueves 20 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.302,09 para la compra este jueves 20 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 20 de agosto

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Cómo cotiza el euro blue en los bancos de Argentina, este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Nación: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 20 de agosto

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 20 de agosto, cotiza en el mercado paralelo a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.