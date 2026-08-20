A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 20 de agosto

El dólar blue hoy cotiza este jueves 20 de agosto a un valor en el mercado de $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 20 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 20 de agosto el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.415 para la venta.

Santilli consiguió el apoyo de un gobernador clave a cambio de blindar los subsidios patagónicos

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 20 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.520,10 para la compra y $1.529,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 20 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 20 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 20 de agosto a $1.577 para la compra y $1.578,20 para la venta.

Luego de los reclamos, el Gobierno prepara un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, jueves 20 de agosto a $1.969,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este jueves 20 de agosto en $1.580,39 para la compra y $1.584,42 para la venta.

Cuánto cobran los empleados de Mcdonalds, Burger King y Mostaza en agosto 2026

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 517 puntos básicos este jueves 20 de agosto.