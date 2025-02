Alejandro Butti y Fabián Kon: “Lo que falta resolver para salir del cepo es el stock de dólares”

“Lo que falta acomodar para salir del cepo es el stock de dólares”. Así coincidieron Alejandro Butti, CEO del Banco Santander Argentina, Fabián Kon, gerente general del Grupo Financiero Galicia. Ambas entidades se asociaron en Nera, una plataforma que conecta proveedores con compradores del campo y financiamiento, que logró mover US$ 1.200 millones desde su creación hace dos años.

Santander adquirió el 50% del ecosistema digital de pagos y créditos para el agro desarrollada por Galicia, que incluye operaciones en Argentina, Paraguay y Uruguay. La compañía conecta a más de 10.000 productores, 1.800 proveedores y facilitó hasta el momento 28.000 operaciones.

PERFIL pudo conversar mano a mano con los titulares de las entidades, Butti y Kon, además de con Marcos Herbin, presidente de Nera. Cómo ven los banqueros el futuro de la economía, cuáles son los problemas actuales y qué sucederá con el cepo cambiario.

—Con esta asociación en Nera, ¿cómo se posicionan las entidades dentro de este nicho de comercio y financiamiento para el campo?

—Alejandro Butti: Nosotros en Santander estábamos desarrollando nuestra propia plataforma que a partir de la operación que estamos anunciando hoy vamos a vamos a frenar. Nos juntamos con Galicia en una única plataforma y nuestra expectativa es que la gran mayoría de los productores agro en Argentina, más la gran mayoría de los proveedores de agro e idealmente la gran mayoría de los bancos nos sumemos todos en una única plataforma. De forma tal que sea lo más eficiente posible, tenga la mayor cantidad de productos posibles y le haga la vida lo más fácil posible también, tanto a los productores como a los proveedores. En el mundo ideal, el productor debería entrar a esta plataforma, ofrecer su servicio, contratar del listado de proveedores su mejor propuesta de insumos y darse vuelta y tomar el financiamiento de los bancos que estemos ofreciendo. Ese es el objetivo, arrancar por Argentina, pero como somos muy ambiciosos, tenemos la intención en algún momento de expandirla regionalmente también".

El campo sigue siendo motor de la economía: en 2024 aportó 6 de cada 10 dólares de exportaciones

—Existen otras empresas que hacen esto, aunque no hay en concreto tanto comercio electrónico para el sector agropecuario que conecte con insumos…

—Marcos Herbin: En Argentina hay algún competidor, sí, que en algún momento empezó a hacer algo bastante parecido a lo que hacemos nosotros. Hoy es más un motor de riesgo porque no pudo escalar su negocio. En Brasil sí hay dos o tres que hacen algo bastante parecido. El mercado brasilero es bastante más grande y les va bien"

—¿Y su idea es primero concentrarse en Argentina y después expandirse los otros países que ya tienen presencia y después quizás también a otros de la región?

—Herbin: "Sí, totalmente"

—Fabián Kon: "Las plataformas tecnológicas estas tienen altísima inversión. Es otro motivo por cual tiene sentido que los bancos se suman. Cuando vos construís un ecosistema de este tipo, estás hablando de inversiones de decenas de millones de dólares en desarrollo. Después una inversión muy grande al año por año para mantener todo el ecosistema funcionando. Si somos exitosos como para que la mayoría de los productores y de los bancos estén transaccionando en esta plataforma, tiene mucho sentido que vos ofrezcas esto en otros países que tienen la misma problemática. Con lo cual, si esta tecnología puede ser aplicada en otros mercados seguimos construyendo masa crítica. Hay acá hay un desafío de eficiencia para todos. Esto pasa en todos los mercados, pero en el nuestro se da particularmente más intensamente en otros".

—Los dos bancos tienen mucha historia en Argentina, son los privados más grandes del país ¿Por qué ahora hacen esta esta inversión? ¿Piensan que el agro va a el sector agropecuario va a tener un rol más preponderante en el futuro del que ya tiene?.

—Butti: "Sí, sin dudas. El agro es hoy el insumo más importante, es lo que más impacto tiene el PIB. Ni hablar en exportaciones, es el principal generador de divisas del país, con lo cual nos parece un sector super dinámico. Si Argentina le va a ir bien es porque sin dudas le va a ir bien al agro. Así que nos parecía que potenciar este segmento uniendo, como vos decís, a los dos bancos privados más grandes de la Argentina, puede generar una plataforma que solucione la vida de muchos de nuestros clientes".

—¿Y cómo ven el futuro argentino? Las perspectivas económicas para este año, para los próximos ¿Cuál es el horizonte que ven ustedes?

—Kon: "Argentina vemos que atravesó un proyecto de cambio muy relevante. Vemos un cambio muy positivo de la de la macro a partir de un cambio en la en la conducta fiscal del Estado. Eso generó una baja muy fuerte de la inflación, generó una baja muy fuerte de las tasas, generó también que el Estado se retire como el principal absorbedor de crédito del sistema argentino. Hoy el sector privado de los bancos masivamente está pasando en crédito al sector público, lo cual es muy positivo. Las proyecciones de los bancos para el crecimiento del PIB de este año están entre el 4% o 5%. Creo que esto es una base muy importante para un crecimiento sostenido en la medida que haya conducta fiscal. Queda por resolver la nueva política cambiaria y definir el gradual levantamiento de los controles de capitales. Creo que son las dos cosas que el mercado va a estar mirando hacia delante para que este crecimiento sea sustentable.

—Butti: En el caso de Santander, también estamos muy optimistas. Inflación a la baja, brecha cambiaria a la baja, reservas que de a poco se empiezan a recuperar, nivel de actividad después de la caída del año pasado, que este año ya empieza a rebotar. Es verdad que la recuperación no es pareja. Hay sectores, casualmente agro, energía, minería, mucho más dinámicos que otros, pero ya en algunos lugares de la industria empezamos a ver rebote del 2%, 3%, e inclusive 6% con respecto al mismo periodo del año pasado. Con lo cual estamos optimistas y las oportunidades son enormes. Sector donde mire, sector donde estamos subdesarrollados todavía. La potencialidad que muestra Argentina, si seguimos ordenados en lo fiscal, es enorme".

—¿Cómo ven el tema salida del cepo, una posible devaluación y el problema de reservas en el Banco Central?

—Kon: "Las reservas se vienen recuperando, el tipo de cambio se viene sosteniendo con la ayuda del Gobierno, pero se viene sosteniendo. Por delante tenemos más ingresos de dólares genuinos, porque el sector de hidrocarburos pasó de menos US$ 5 mil millones de importaciones a exportar US$ 5 mil millones, con la expectativa de ir a 15, 20 y hasta 30 en los próximos 5 o 6 años. El sector minero viene de exportar prácticamente cero. Vamos a exportar US$ 5 o US$ 6 mil millones este año. En la medida la inflación siga a la baja y se mantenga el superávit financiero, eso habilita automáticamente a las inversiones. Las inversiones generan trabajo, eso hace un círculo que se retroalimenta. Con lo cual, en la medida que sigamos ordenados en la macro, el resto de las cosas deberían terminar de acomodarse en el tiempo. Por el cepo lo escuchamos al Presidente decir que a fin de año lo iba a levantar, pero yo creo que más importante que ese día es ir viendo que todas las semanas parcialmente se va levantando el cepo. Semana por medio tenemos alguna regulación que flexibiliza algunas cosas. No nos olvidemos que hace un año atrás no se podían pagar ni siquiera las importaciones. Hoy el flujo ya está prácticamente acomodado. Lo que queda por acomodar es el stock y para poder acomodar eso hace falta un ingreso de dólares, que en teoría debería venir con el acuerdo con el Fondo Monetario".

—Butti: "El problema del cepo no es un estructural de largo plazo. Porque a largo plazo Argentina es un país que puede generar no solo una balanza comercial positiva, sino un flujo de dólares, una balanza de pago positiva. Con lo cual es más un tema de stock que de flujos. Los flujos están asegurados, siempre manteniendo la conducta fiscal. El tema del cepo es de stocks. Va a haber buscar soluciones a los stocks como se hizo al principio del gobierno con la deuda comercial de importaciones".

EO / LM