Alemania quiere traer a Argentina la feria de industrias más grande del mundo

En medio del contexto signado por el anuncio del gobierno sobre el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la gira del presidente Alberto Fernández por Rusia, China y Barbados, la semana pasada se conoció que la feria industrial más importante a nivel mundial podría tener su versión en Argentina en 2023.

Se trata de la Hannover Messe, un evento originado en Alemania que según sus impulsores genera el “clima perfecto” para concretar inversiones y alianzas entre la Argentina y el mercado externo.

La idea fue comunicada al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a autoridades de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y a las cámaras empresarias por parte del embajador alemán en Argentina, Ulrich Sante, y el director regional de la Feria en México, Bernd Rohde.

“La respuesta de las autoridades argentinas fue uniforme: tanto el Gobierno Federal como la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires ven con buenos ojos un evento que ayude a las pymes a desarrollarse, porque tenemos que volver a reactivar los motores de la economía argentina”, aseguró Rohde, que está a cargo de la organización del evento.

En declaraciones a PERFIL, el integrante de la organización de la Feria Hannnover Messe precisó que la intención es que se haga en marzo del 2023 en La Rural o en Tecnópolis. Si bien todavía no está confirmada su realización, confió en que “va a estar todo bien y vamos a empezar a trabajar para el lanzamiento de eventos y capacitaciones en marzo próximo. Va a ser un año de mucho trabajo”.

Qué es la Hannover Messe

El evento mundial surgió en la Alemania de posguerra, concretamente en 1947. Desde entonces ha tenido un rol clave en la recuperación económica del país y su área de influencia se amplió con el objetivo de desembarcar en otros países y regiones para impulsar el talento local y atraer proyectos de inversión.

Los organizadores pretenden que cada edición sea un lugar de encuentro para empresarios, trabajadores y autoridades gubernamentales, con la mirada puesta en temas de innovación productiva y tendencias del presente y del futuro.

Según Rohde, una de las principales misiones de la Feria Hannover Messe es impulsar la digitalización de los procesos productivos de los países. “Es un tema que no es opcional. Si las pymes quieren seguir siendo competitivas, si queremos que las industrias seas productivas y generen las riquezas que necesita el país, es necesario introducir la digitalización y promover las industrias 4.0”, afirmó.

Asimismo, el organizador adelantó que la idea es que la edición de 2023 no sea limitada a la Argentina, sino que la Hannover Messe Buenos Aires funcione de manera estratégica para los distintos países del Cono Sur de América Latina. “Nos falta un evento en el sur y creo que por toda la estructura que encontramos allá en Buenos Aires tenemos una buena oportunidad para plantear el evento”, dijo.

La versión local de la feria

--Entonces hay grandes posibilidades de que la idea se concrete y finalmente la feria se haga en 2023 en Argentina.

--Correcto. Cuando México fue país invitado aprovechó la ocasión y la oportunidad de presentarse como un país con un potencial industrial muy fuerte. Y eso es importante porque compartimos con Argentina ciertos problemas de entendimiento: nos ven en el exterior como el país del tango o de los vinos, pero realmente el potencial industrial que tenemos no se aprecia tanto en el extranjero.

De izquierda a derecha: Bernd Rodhe, Ulrich Sante y Matías Kulfas.

-- ¿Por qué cree que no se valora ese potencial? ¿Qué factores contribuyen a eso?

--Una de las dificultades es que, por ejemplo, ningún país latinoamericano tiene una gran cantidad de marcas fuertes en los segmentos industriales. Es decir, uno le pide a cualquier persona en Alemania que nombre cinco grandes empresas y no va a tener problemas en hacerlo, pero acá la situación es diferente. En el pasado hemos sido una parte importante de la cadena de suministros para esas empresas, hemos sido muy buenos proveedores. Sin embargo no hemos logrado desarrollar empresas propias que tengan un producto final para venderlo. En México la industria aeroespacial juega un papel preponderante porque somos proveedores de partes esenciales para empresas como Boeing o Airbus, pero no tenemos una empresa que haga aviones. Lo mismo en Argentina con la industria automotriz: se fabrican partes esenciales pero no hay una marca argentina.

--¿Hay entusiasmo en las empresas internacionales para que la Feria se haga en Argentina y los nexos en el país?

--Hay un claro reconocimiento de que es un buen momento para iniciar con este proceso dentro de una coyuntura que para el mundo no es fácil. También se sabe que la única manera de incrementar la productividad post pandemia es a través de la digitalización y ese es un fenómeno que tuvo la ayuda de la pandemia. Tanto la sociedad como las pymes se dieron cuenta de eso, que si no estás digitalizado, la pandemia fue más dura. Hoy hasta nuestros abuelos saben cómo usar WhatsApp o ver videos. Para las empresas no es diferente.

--¿Qué valores le reconoce al país?

Hay muchos inversionistas buscando la oportunidad para invertir y países como la Argentina tienen mucho talento, mucha juventud y una gran cantidad de egresados de carreras de Universidades Tecnológicas que pueden proveer a los faltantes de la industria trasnacional que pudieran establecerse en el país. Para nosotros es muy importante contar con un apoyo fuerte de los tres niveles de gobierno, de la parte académica y los centros de investigación, universidades y escuelas técnicas para promover el factor humano en la industria 4.0, lo mismo de las empresas y cámaras empresariales.

--¿Cuánto influye en la llegada de la Feria al país el reciente anuncio de acuerdo con el FMI?

Es importantísimo que nuestras economías y países se vean sólidos, bien armados y con una división clara de poder, donde las importaciones, exportaciones y divisas no son problema. Entre más estabilidad podamos proveerle a los inversionistas, a los hombres de negocios, más fácil será que entren a Argentina, inviertan y hagan negocios localmente para empezar a exportar productos. Por eso celebro mucho el anuncio de acuerdo, lo hago cada vez que un país latinoamericano logra ir arreglando sus retos, por eso deseo que Argentina y el FMI vayan por buen camino, porque esto es parte de un proceso.

--Tras el anuncio del acuerdo que hizo el Gobierno argentino salieron a la luz las diferencias entre los dos integrantes mayoritarios de la coalición gobernante. Desde la oposición hay quienes denuncian que eso contribuye a la falta de confianza de los inversores para llegar al país. ¿Lo ve así?

--Finalmente creo que lo que cuenta es el resultado. Claro que el debate interno puede crear una incertidumbre, pero una de las fortalezas que vemos en Latinoamérica es que cada vez hay procesos democráticos más abiertos y transparentes. Hace pocos años esa democracia no se daba en algunos países, pero en casi toda América latina vamos avanzados con el tema de la democracia, es decir, en México, por ejemplo, hay mucha discusión con el presidente actual pero se reconoce que fue elegido en un proceso claro, transparente y tenemos gobernando a los políticos que elegimos la mayoría, lo que crea mucha confianza. Este sistema tiene como base la Democracia y se discute y podemos tener desacuerdos en ciertos intereses, pero estoy seguro de que todos está de acuerdo con la manufactura avanzada, con la industrialización, el valor agregado y el no exportar la carne fresca sino procesada, o no exportar soja en grano sino procesado en un siguiente nivel.

