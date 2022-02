Alberto Fernández sobre el FMI: "Nuestra fuerza política nos va a acompañar mayoritariamente"

Tres horas después de aterrizar en Barbados y con la reunión con la primera ministra Mia Mottley pendiente, Alberto Fernández hizo un balance positivo de la gira por Rusia y China. El Presidente destacó los encuentros bilaterales con Vladimir Putin y Xi Jinping y se posicionó como líder regional a cargo de la Celac en su visita al país caribeño.

A miles de kilómetros el jefe de Estado busca dejar atrás los conflictos domésticos: dio cuenta de una conversación con Cristina Kirchner desde Beijing y aseguró que con la Vicepresidenta “seguimos trabajando juntos para poner a la Argentina de pie”.

Sobre las declaraciones por la dependencia de Estados Unidos que hizo frente a su par ruso detalló que “no es ninguna novedad” lo que dijo y agregó: “No recibí ninguna queja ni ningún cuestionamiento” por parte de funcionarios de este país.

Desde Barbados, Alberto Fernández se conectó a un zoom para dar detalles de su gira frente a PERFIL y un grupo de periodistas. “Estoy muy contento con los distintos encuentros. Fueron muy necesarios y útiles para la Argentina”, dijo a los pocos segundos de conectase y destacó que su primera salida como presidente de la Celac haya sido a Barbados, uno de los países caribeños que sufren las consecuencias del cambio climático.

El Presidente detalló que en las conversaciones con Putin y Xi Jinping pudieron hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de poder utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEGs) y la ampliación ampliación del monto y de los usos swap. “Los tres temas estuvieron presentes en ambas conversaciones. Lo que hice fue agradecerles el apoyo ante el FMI, hablamos con ambos la posibilidad de que los derechos especiales de giro sean utilizados algo que vamos encaminados y con China sobre los swap está bastante avanzado”.

Desde su gira, Alberto Fernández busca superar la crisis y sostener la alianza del FdT

Sobre las declaraciones frente a Putin de dejar atrás la dependencia de Estados Unidos, Fernández detalló: “No recibí ni vi ninguna declaración de ningún funcionario del gobierno estadounidense cuestionando lo que yo dije. También lo que dije es una verdad de Perogrullo. Uno se da cuenta que tenemos un gran acreedor porque la preminencia de Estados Unidos en el Fondo es mucha ¿Qué dije de novedoso? Siento que no dije nada novedoso, no creo que nadie se haya molestado por eso. No recibí ninguna queja, ningún cuestionamiento. Creo que tenemos que mantener relaciones serias y responsables con Estados Unidos como mantenemos con todos, porque creemos en el multilateralismo. Lo creemos y lo practicamos”.

A miles de kilómetros, Fernández respondió también sobre la política doméstica y la crisis interna generada con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque. Con el objetivo de dar por superada la pelea, el Presidente respondió a PERFIL: “Hablé con Cristina cuando estuve en Beijing, le comenté cómo había sido la reunión con Putin. Seguimos trabajado juntos para poner de pie a la Argentina, enfrentando las dificultades que tenemos. Todos con el común denominador de querer hacer lo mejor para la Argentina. Yo escucho y presto atención a todos, también a Cristina”.

Sobre la votación del proyecto que llevará el acuerdo con el FMI al Congreso, el jefe de Estado comentó: “No estoy poniendo en duda de que nuestra fuerza política nos va a acompañar mayoritariamente”.

