Alberto Fernández a Xi Jinping: "Si usted fuera argentino, sería peronista"

En su última reunión con el presidente chino, Xi Jinping, Alberto Fernández no dejó pasar la oportunidad de hablar del peronismo. Así, le dijo que seguramente "sería peronista" si hubiera nacido en la Argentina.

"Si usted fuera argentino, sería peronista", le aseguró el jefe de Estado al mandatario chino durante el encuentro que mantuvieron a solas en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing.

Según trascendió, se trató de una reunión de 40 minutos, el doble de lo que estaba previsto inicialmente. La conversación se produjo luego de que Argentina y China firmaran el ingreso del país a la Franja y a la Ruta de la Seda, algo que el Gobierno Nacional había estado negociando desde meses atrás.

Durante la jornada del sábado, la comitiva argentina había trabajado en conjunto para poder definir ese tema y se llegó con el camino allanado al encuentro de los dos mandatarios.

De qué se trata la Ruta de la Seda

Con este megaproyecto, China busca traer a la actualidad la legendaria ruta comercial por la que fluyó el comercio entre China y Europa a través de Asia Central. Esto fue durante las dinastías Han (206 a. C. hasta el 220 d. C) y Tang (618 hasta 907), los tiempos más gloriosos de la China imperial.

Uno de los puntos más ambiciosos de este proyecto es la creación de una vía terrestre que una China con Pakistán, Afganistán, Turquía, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Europa mediante los Balcanes. Este trayectos sería hasta llegar a París, algo para lo que China usó las instalaciones ferroviarias existentes, a la que vez que invirtió en la construcción de nuevas.