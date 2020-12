Alibaba sufre caídas inéditas en sus acciones

El gigante tecnológico chino Alibaba atraviesa un momento muy complicado a causa de la fuerte caída en el valor de sus acciones en las últimas jornadas. Con una baja del 9 %, su nivel más bajo desde junio pasado, la empresa perdió alrededor de u$s 116.000 millones (95.000 millones de euros).

Las razones del descenso de los títulos sería el nerviosismo entre los inversores por la creciente presión regulatoria del Gobierno chino sobre el imperio del multimillonario Jack Ma. De hecho, en los últimos meses, el empresario chino ha visto cómo las autoridades del país han situado en su punto de mira sus dos joyas de la corona: el gigante de comercio electrónico Alibaba y la fintech Ant Group.

A pesar de la ampliación del programa de recompra de acciones de Alibaba desde los u$s 6.000 millones hasta u$s 10.000 millones nada parece calmar los ánimos luego de que los reguladores chinos urgieran a Ant Group a rectificar algunas de sus actividades financieras.

En ese sentido, el jueves de Noche Buena, se inició una investigación antimonopolio en China alrededor de algunas prácticas de negocio del gigante del comercio electrónico. Ese día, las acciones se desplomaron un 15%. La indagación se centra en las supuestas presiones de Alibaba a comerciantes que venden productos en sus plataformas para lograr acuerdos de exclusividad que les impidan estar en marketplaces de sus competidores.

La apertura de la investigación, supone un nuevo golpe para Ma después de que en noviembre las autoridades del país suspendieran la salida a Bolsa de Ant Group tan sólo dos días antes de debutar en los mercados de Shanghái y Hong Kong.

Golpe al bolsillo de Jack Ma

Alibabá no fue el único perjudicado por este golpe. Según Bloomberg, la fortuna personal de Ma sufrió un meteórico descenso desde los u$s 62.000 millones hasta los u$s 49.300 millones.

La delicada situación que atraviesa el empresario chino haría pensar que perdió el favor del Gobierno Chino. De acuerdo con The Wal Street Journal, el propio presidente del país Xi Jinping decidió frenar la salida a Bolsa de Ant Group. El motivo del enojo del dirigente del país de oriente sería un discurso a finales de octubre del emprendedor en el que criticaba la nueva legislación de China en materia financiera.

Desde entonces, las acciones de Alibaba han caído más de un 25%, evaporándose 260.000 millones de dólares de capitalización.