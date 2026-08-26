miércoles 26 de agosto de 2026
ECONOMIA
Cobros

ANSES pagará jubilaciones y desempleo este miércoles 26 de agosto: el esquema según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social proseguirá con la ejecución del esquema mensual de pagos para haberes previsionales y el programa de desempleo en todo el país.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene en ejecución el esquema formal previsto para la liquidación de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo del sistema previsional público.

Calendario de ANSES: las fechas de cobro confirmadas para el mes de septiembre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Los beneficiarios comprendidos en este segmento que perciben montos mensuales por encima del haber mínimo cobran sus haberes este miércoles 26 de agosto según el último número del Documento Nacional de Identidad.

- DNI terminados en 2

- DNI terminados en 3

Anses 27052026

Prestación por Desempleo

De forma paralela, el organismo previsional continúa con la acreditación del beneficio económico de la Prestación por Desempleo destinado a las personas que se encuentran sin empleo formal.

AUH de ANSES: cuánto se cobrará en septiembre con el nuevo aumento

Las personas titulares de este programa social tienen asignada la fecha de cobro para este miércoles 26 de agosto de acuerdo con la finalización de la tarjeta de identidad registrada en la base de datos estatal.

- DNI terminados en 4

- DNI terminados en 5

GZ / lr

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