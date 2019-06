Anticipa el mercado una baja moderada de la tasa

por Mirta Fernandez

El Banco Central aprovechó la calma cambiaria de junio para convalidar una baja en la tasa de referencia monetaria que surge de las licitaciones diarias de Leliqs. La estabilidad del dólar ya lleva dos meses. Arrancó tras anunciarse el 29 de abril que el FMI autorizó a la entidad monetaria un mayor poder de intervención en el mercado cambiario en caso de ser necesario, y la caída de la divisa americana se acentuó luego del 11 de junio, cuando se conoció la fórmula electoral Macri-Pichetto. En ese escenario de paz cambiaria, la tasa de Leliq se redujo en junio 8,05 puntos porcentuales. La tasa promedio ayer quedó en 62,68% frente al 70,73% que exhibía el último día de mayo. El 2 de mayo se había registrado el récord durante la gestión Sandleris: 74,07%.

La tasa tocó el último jueves el piso de 62,5% que había establecido el BCRA el 1º de abril para dar una señal de previsibilidad a los bancos, que hasta ese momento venían ajustando el rendimiento de los plazos fijos a un ritmo mucho menor que el que mostraba el de las Leliq. La entidad monetaria había dispuesto que ese límite de la tasa regía hasta fines de junio. La próxima semana, el Comité de Política Monetaria del BCRA definirá cómo seguirá.

La expectativa de los analistas consultados por PERFIL es que en julio el BCRA volverá a estipular un piso garantizado de tasa, pero estimaron que podría bajarse unos puntos del nivel actual, en sintonía con el sendero de desaceleración de la inflación que se prevé para los próximos meses. El costo de vida rondaría en junio el 2,5% según Elypsis, con lo cual aminoró significativamente el ritmo frente al 3,1% de mayo.

Piso. Los analistas estiman que el nuevo piso de la tasa monetaria oscilaría en un rango de entre 58% y 60%. En este sentido, opinaron que no sería conveniente achicarlo más para evitar que las inversiones en pesos pierdan atractivo y la gente se vaya al dólar.

Martín Rajnerman, de Ecolatina, juzgó que “van a poner un piso para julio, creo que lo van a bajar un poco, pero mucho más abajo de 60% no debería ir porque los bancos necesitan tener una previsibilidad para no tener un descalce, porque ellos están con un activo (la Leliq) a siete días y tienen un pasivo (el plazo fijo) a treinta días, hay que alentarlos a que tomen depósitos”. El economista planteó que “si la tasa baja mucho, el Gobierno se estaría dando un tiro en el pie como en febrero, cuando en dos semanas la bajaron de 60% a 45% y luego tuvieron que elevarla de nuevo a 70%, porque si los bancos no dan tasas interesantes para los depósitos a plazo fijo, la gente no renueva y se va al dólar”.

Guido Lorenzo, de LCG, especuló que “puede ser que el BCRA baje algo el piso de 62,5% con la excusa de que la expectativa de inflación está bajando”. Juan Lezica, de ACM, evaluó que “la calma cambiaria permitió un descenso positivo de la tasa de interés” y calculó que en julio “el mínimo puede estar entre 58% o 59%, va a existir un piso pero no demasiado bajo, para que las inversiones en pesos sigan siendo atractivas respecto del dólar”. Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, también cree que “probablemente la próxima semana del Copom baje el piso de la tasa. Si no lo hacen, los van a criticar porque están asegurando un carry trade”. Además, aclaró que “el hecho de que bajen el piso no implica que estén obligados a reducir la tasa, si el clima se complica podrían no hacerlo”.