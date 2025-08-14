ARCA elimina controles a exportaciones aéreas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó este jueves 14 de agosto, el requisito del cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportaciones (MANE) para la vía aérea. De esta manera buscan reducir los tiempos, simplificando el circuito para los exportadores.

La novedad fue notificada en la Resolución General N°5745/25, publicada en el Boletín Oficial, por el ministerio

De esta manera, el organismo "busca simplificar ciertos controles previos y elimina obstáculos innecesarios, en particular para el sector agroindustrial y los envíos en consignación”. Además, hicieron énfasis en que “la norma adecúa el proceso de liquidación de reintegros y derechos de exportación, en línea con la normativa vigente y la automatización de procesos”.

Antes de esta nueva normativa, se aplicaban autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación en operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y en exportaciones de cueros. Desde ahora, estas autoliquidaciones dejarán de aplicarse, según lo indicado en la Resolución 727/2025 del Ministerio de Economía.

Los requisitos necesarios

El acceso a la liquidación de beneficios será automático por medio del Sistema Informático Malvina, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos operativos y documentales que resultaran fundamentales. Los mismos son:

Ser exportador habilitado y sin embargos. Cumplido de la operación registrado. Presentación de factura comercial y otros documentos exigidos. CBU declarado y vigente. Derechos de exportación abonados, en los casos que corresponda. Conformidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) respecto a la liquidación de divisas, cuando aplique.

Según expresa el organismo en un comunicado publicado en su web, "Esto representa una mejora sustancial, dado que anteriormente no se podía avanzar en la liquidación sin verificaciones manuales y múltiples controles previos al proceso de pago".

Para finalizar, destacaron que de esta manera se “busca agilizar los trámites, reducir cargas administrativas y fomentar un entorno más competitivo para el comercio exterior argentino, especialmente en sectores estratégicos como el agroindustrial”.

