Argentina cara en dólares: una canasta de diez productos de supermercado cuesta 28% más que en Chile

Una comparación de precios en una cadena de supermercados que se encuentra en Argentina y en Chile, demostró que el país se encuentra caro en dólares. Para una igual canasta de diez productos el relevamiento de precios registró que costó US$ 37,30, mientras que en el país trasandino US$ 29,13.

La cadena de supermercados Jumbo, que se encuentra en ambos países, permitió realizar la comparación en base a los siguientes bienes: café, leche, yogur, manjar, pan de molde, galletitas dulces, pollo, atún, gaseosa y pasta dental, respetando en la mayoría de los casos, o la misma marca o su equivalente en tamaño y línea en el mercado. El resultado arrojó que comprar esos productos medidos en dólares es más barato en el país vecino, casi un 28% de diferencia.

En el caso del café, en Chile, el Nescafé Tradición instantáneo cuesta US$ 5,48, mientras que en Argentina sale US$ 5,93, es decir, una diferencia del 8,2%.

El pan de molde revela otra fuerte brecha entre Chile y Argentina. Por el Ideal Artesano de 550 gramos hay que gastar US$ 6,13, mientras que en el supermercado del país trasandino el Bimbo Artesano sale US$ 2,35.

El kilo de pechuga de pollo sale US$ 5,47 en Chile versus los US$ 5,85 que cuesta en el país, una brecha del 7%.

Otra diferencia se da con el atún en lomitos: la marca Cuisine & Co cuesta en Chile US$ 1,53, mientras que en Argentina hay que pagar por la misma marca unos US$ 2, lo que implica que la conserva de pescado es 30,7% más cara.

Además, la gaseosa Coca-Cola de 1,75 litros se vende en el país US$ 2,20 contra los US$ 1,70 del otro lado de la cordillera.

Por otra parte, la pasta dental posee llamativos contrastes. En Jumbo Chile, por US$ 3,07 te podés llevar tres tubos de 90 gramos de la marca Colgate, mientras que en Jumbo Argentina hay que destinar US$ 2,44 por uno solo de ese tamaño.

La inflación argentina todavía se mantiene como la más alta del mundo

El caso de los lácteos

A pesar de que Argentina resalta por su industria láctea, en estos productos y sus derivados tiene precios más caros que el país trasandino.

En Chile, la leche entera de una marca propia de Jumbo cuesta US$ 1,16, un 22,4% más económica que en el país donde cuesta US$ 1,42.

Sin embargo, con la primera marca de cada respectivo país sucede algo peor: la Colun está a US$ 1,46, mientras que La Serenísima de Argentina sale US$ 1,68, un 15,1% más.

Con los yogures ocurre lo mismo: el pote batido Colun cuesta US$ 0,32 en Chile versus los US$ 0,65 en Argentina.

Por su parte, el dulce de leche, conocido como manjar en Chile, es más caro en Argentina se vende a US$ 5,68, un 40,3% más elevado que los US$ 4,05 cruzando la cordillera.

Por qué la diferencia de precios entre ambos países

El medio BioBioChile, que publicó la comparación, destacó que a pesar de la desaceleración de la inflación en Argentina no se trasladó en el mismo ritmo a la variación del dólar libre (“blue”), que quedó por detrás del aumento del costo de vida y el país tiene el costo de vida más elevado en América Latina y hasta supera a algunos de Europa: una familia necesita 14 sueldos mínimos para vivir.

Si bien era frecuente cruzar a los países vecinos por productos de tecnología, calzado y ropa, ahora se suman los alimentos.

