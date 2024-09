El Banco Central cerró septiembre con saldo comprador pero octubre enciende las alarmas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó su segundo mes consecutivo con tendencia compradora en el mercado cambiario pero crece la inquietud respecto a la acumulación de reservas en octubre, ya que se espera una retracción de la oferta y un incremento de la demanda importadora.

En la última jornada hábil de septiembre, el BCRA se hizo de US$ 117 millones. De esta manera, realizó compras netas por US$ 373 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), apenas por debajo de los US$ 408 millones que había adquirido en agosto. En el año acumula US$ 15.000 millones y US$ 17.800 millones desde la asunción de Javier Milei.

Reservas del BCRA: cómo fluctuaron en septiembre

A pesar de concluir el mes de forma positiva, las arcas del Central acusaron una pérdida de casi US$ 2.000 millones entre el viernes 27 y el lunes 30. Desde la entidad explicaron que se trata de pagos varios a diferentes entidades, una baja en la cotización de monedas y movimientos de la posición global de moneda extranjera (PGNME) que se recompondrían a comienzos de octubre.

Se trata de movimientos de encajes bancarios que se promedian mensualmente e incluyen la totalidad de los activos, pasivos, compromisos y demás instrumentos y operaciones por intermediación financiera en moneda extranjera o vinculados con la evolución del tipo de cambio, los depósitos en moneda extranjera en las cuentas abiertas en el Central, la posición en oro, los instrumentos de regulación monetaria, la deuda subordinada en moneda extranjera y los instrumentos representativos de deuda en moneda extranjera.

"También se computarán las operaciones a término que se celebren dentro de un acuerdo marco en el ámbito de mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) con la modalidad de liquidación por diferencia, sin entrega del activo subyacente negociado. Asimismo, se considerarán los certificados de participación o títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros y los derechos de crédito respecto de los fideicomisos ordinarios, en la proporción que corresponda, cuando su subyacente esté constituido por activos en moneda extranjera", explica la autoridad monetaria.

Se estima que en los próximos días las reservas internacionales brutas vuelvan a posicionarse por encima de los US$ 29.000 millones luego de cerrar en US$ 27.167. En septiembre, aumentaron US$ 450 millones y en lo que va del año subieron US$ 4.096 millones.

No obstante, a partir del 1° de octubre, quienes hayan ingresado en la primera etapa del blanqueo de capitales podrán retirar sus dólares, según lo dispuesto por la reglamentación vigente. El retiro de las divisas podría generar cierta volatilidad en los encajes bancarios, que se transmitiría en menor medida a las tenencias de la entidad conducida por Santiago Bausili.

El jefe de Research de la consultora Romano Group, Salvador Vitelli, informó que el pasado 26 de septiembre, los depósitos privados crecieron en US$ 1.147 millones, producto de la regularización de activos. En tal sentido, el economista calculó que sumaron US$ 8.670 millones en 10 días y US$ 11.330 millones desde mediados de agosto.

Más allá del volumen de dólares blanqueados en la primera fase, que fue prorrogada hasta el 30 de octubre, y de la compra de divisas en septiembre, el Gobierno no cumplió con la meta de acumulación de reservas pautada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$ 8.700 millones para el tercer trimestre. Por el contrario, superó el objetivo de superávit fiscal que había pactado con el organismo multilateral.

La acumulación de reservas podría tensarse en octubre

Al mismo tiempo, el atesoramiento de moneda extranjera genera incertidumbre en algunos analistas que plantean que octubre y noviembre serían menos benignos en materia de compras en el mercado cambiario y atesoramiento de divisas, pese al ingreso de billetes verdes mediante el blanqueo.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explica que la postergación de importaciones de agosto a septiembre ante la expectativa de la reducción de la alícuota del impuesto PAIS suavizó la demanda de divisas por parte del sector importador, dándole aire a las arcas del Banco Central.

"Diferir la nacionalización de la mercadería implicaba acceder a un tipo de cambio efectivo para importar 8% menor. Esto redundó en menores importaciones devengadas en agosto y, por ende, menores base caja en septiembre. En consecuencia, el salto de la demanda privada (las importaciones son su principal componente) fue mucho menor del previsto al momento en que se lanzó el nuevo régimen de pago de importaciones", indica el estudio.

Por otra parte, los especialistas en finanzas destacan que la oferta privada se situó en niveles muy elevados para esta época del año. A contramano de lo que ocurre sobre el final del tercer trimestre, el sector agroexportador liquidó más de lo esperado y alivianó las tensiones cambiarias.

Sin embargo, los expertos vaticinan una historia diferente para octubre, con una dinámica más desafiante para el mercado oficial y el objetivo del BCRA de acumular reservas. Según vislumbran, las mayores presiones vendrían tanto del lado de la oferta como de la demanda.

"Por el lado de la demanda, dejará de jugar a favor el efecto de haber diferido importaciones. Ahora comenzarán a pagarse las importaciones postergadas de agosto a septiembre. El BCRA pasará de enfrentar cuotas por 125% (25% de importaciones devengadas de mayo, 25% de junio, 25% de julio y 50% de agosto) a 150% en octubre (25% de junio, 25%

de julio, 50% de agosto y 50% de septiembre). Es decir, linealmente, sería un 20% más de las importaciones que van por el esquema", definieron desde PPI.

Por último, remarcaron que al contrario de lo que sucedió en septiembre, las "nuevas" importaciones que empiezan a acceder al dólar oficial son más altas tanto por recomposición de stocks como por el leve repunte de la actividad económica.

"Recordamos que las importaciones estuvieron retraídas en agosto (las importaciones devengadas sin energía cayeron más de 12% mensual), a la espera de la baja del impuesto PAÍS. Por el lado de la oferta, la estacionalidad marca que la liquidación del agro debería desacelerarse desde los niveles actuales, lo que podría retrotraer la oferta privada", concluyeron.

