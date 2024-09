Qué es el "punto Anker" de la economía que celebra Luis Caputo

Este jueves, la Secretaría de Finanzas colocó 11 bonos en pesos por $4,78 billones, y lo que falta para pagar el vencimiento de $7,1 billones del 30 de septiembre será cubierto con los pesos que el Tesoro mantiene depositados en el Banco Central para este fin.

Se trata del primer ver vencimiento de deuda que no puede cubrir la administración de Javier Milei. Según el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, eso de debe a que “el ancla fiscal y monetaria está generando una devolución de recursos del sector público al sector privado que resulta en mayor crédito a las familias y empresas”.

“Los bancos tienen una mayor demanda de liquidez que los lleva a reducir su financiamiento al sector público para sostener la expansión del crédito privado de las familias y las empresas. Anticipando estas situaciones, el Tesoro fue acumulando reservas en pesos en su cuenta en el BCRA”, explicó Quirno.

Al respecto, el ministro de Economia, Luis Caputo, afirmó que “se llegó al ‘punto Anker’ finalmente”, aludiendo a la consultora que llevaba adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Allí trabajaban otros actuales funcionarios, como también, Federico Furiase y Martín Vauthier.

Según Caputo, “empezó ‘oficialmente’ la escasez de pesos. Consecuencia de emisión cero vs aumento de la demanda de dinero y de crédito. Por eso mantuvimos las reservas en el Central a tasa cero en lugar de recomprarle deuda”.

“A 9 meses del desastre heredado tenemos lo que jamás se hubiera pensado en Argentina: cero déficit, cero emisión, reservas del Tesoro en pesos en el Banco Central y efecto ‘crowding in’” posteó el funcionario en la red social X.

La definición del "punto Anker" explicado por Caputo

En el streaming del Ministerio de Economía del 10 de septiembre, Caputo adelantaba que “en cualquier momento llegamos al ‘punto Anker’. Cuando armámabos este programa, decíamos que en algún momento iban a faltar los pesos por buenas razones esta vez y no por las malas, debido al aumento de la demanda de dinero y del crédito".

"Es probable que en una refinanciación los bancos no hagan el total, pero por buenas razones, porque se está equilibrando el mercado de dinero, empieza a haber mayo demanda de pesos, de crédito. Hoy no se emiten más pesos y la demanda está subiendo”, agregó.

“Típicamente, cuando la inflación y las tasas bajan, la demanda de dinero sube y como no tenemos más déficit está subiendo el crédito, entonces nos preguntábamos en Anker hace más de un año y medio cuándo pasaría que habría un vencimiento del tesoro y los bancos preferirían los pesos porque se los demanda el sector privado”, recordó el ministro de Economía.

Caputo explicó que “esa es la razón por la que cuando tomamos pesos en el mercado desde el Tesoro o para 'matar' el sobrante, dejamos los pesos a tasa cero en el Banco Central. Muchos se preguntaron por qué no recompramos deuda al Central. No lo hicimos porque este escenario podía pasar. Eventualmente, si no hay un full refinanciamiento, tenemos reservas en pesos en el Central para que los bancos los puedan aplicar a créditos”.

