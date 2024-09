Hugo Yasky: "Estamos viviendo una especie de demolición social"

El INDEC dio a conocer que la pobreza alcanzó el 52,9% en el primer semestre de 2024, lo que indica un aumento del 11,2% respecto del segundo semestre de 2023. Hugo Yasky sostuvo que el índice es consecuencia directa del “aumento de tarifas, del transporte y de la devaluación temprana”, que consideró parte del plan económico del Gobierno para producir “un vuelco enorme en la sociedad argentina“. “Esto se festeja desde el Gobierno”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hugo Yasky es diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la CTA

Alejandro Gomel: ¿Qué reflexión tenés de los nuevos índices de pobreza e indigencia y de la situación que se ve en los barrios?

Creo que estamos viviendo una especie de demolición social. La única esperanza que uno podría albergar es que esto se tratara de un error, es decir, que estuviera sucediendo esto porque al Gobierno no le salen bien las cosas. Lamentablemente, esto está sucediendo porque están aplicando una política despiadada y sistemática que les está saliendo bien.

Acá lo que hay es una pobreza que es la consecuencia directa de haber producido un aumento de tarifas, una devaluación temprana que desplomó el poder de compra de la población y que después fue continuada con el aumento de los precios y del transporte.

Esto se festeja desde el Gobierno. Dicen que está haciendo el ajuste más grande del mundo y que son famosos por la capacidad que tienen de someter a un pueblo a políticas de hambre. Eso es lo peor de todo: no se trata de un error de cálculo ni de que se les escapó alguna variable.

Se trata de producir un vuelco enorme en la sociedad argentina e ir hacia un modelo como el de Perú, que ellos admiran. La macro de Perú es sólida, pero la pobreza es una bofetada en el rostro para los que viven en ese país, y eso está pasando en la Argentina.

Elizabeth Peger: En este escenario de ajuste y motosierra, ¿no hay sensibilidad social?

La verdad es que no la veo por ningún lado. Los que conocen a Sturzenegger dicen que no tiene absolutamente ninguna sensibilidad. Caputo, otro tanto, y de Milei ni hablemos. Con ver su rostro desaforado de alegría con la que agarró el martillo en la Bolsa de Nueva York.

No digo que disfruten produciendo el hambre, pero es gente que no tiene sensibilidad. Es empatía cero. Cuando les preguntan cuánto gana un jubilado, no saben.

AG: El argumento que está teniendo el Gobierno, al que se sumó Mauricio Macri, es que es todo culpa del Gobierno anterior y del populismo. ¿Les sirve decir eso?

Yo creo que no se lo cree absolutamente nadie. El Gobierno anterior tiene sobre sus espaldas haber generado 5 puntos más de pobreza, el de Mauricio Macri sumó otros 5 puntos. Este Gobierno duplicó a los dos en seis meses y encima le echa la culpa a los que estuvieron antes.

El diputado Yasky sostuvo que el gobierno de Javier Milei duplicó los índices de pobreza de las dos gestiones anteriores en seis meses.

EP: ¿No se ve conflictividad en las calles porque la gente está desesperanzada y no cree que pueda cambiar algo?

Hay distintas situaciones. Por ejemplo, el conflicto aeronáutico es de asalariados que, hasta hace un año, tenían un ingreso importante y dejaron de tenerlo. Esa conflictividad se estigmatiza y hace que esos trabajadores que están reclamando algo justo, se vean como enemigos de la sociedad.

Después tenés a los que ya no tienen nada que defender, que son los que no tienen ninguna esperanza. Cuando vivís bajo el agobio del día a día, terminás agarrando un tupper con vergüenza para ir a pedir comida, y al otro día no sabés cómo vas a hacer.

