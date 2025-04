Aumentó el precio del pan y el kilo ya se paga hasta $4.000 en algunas panaderías

Panaderos de la provincia de Buenos Aires agrupados en la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) informaron que aumentaron 12% el precio del kilo pan a partir del 1 abril de como consecuencia de las importantes subas de los costos.

“Tuvimos que tomar la decisión debido a los constantes aumentos que venimos sufriendo en las materias primas, los insumos, combustibles y las tarifas de los servicios públicos”, explicó Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y uno de los máximos referentes de la CIPAN.

Pinto comentó a PERFIL que el kilo de pan pasó a costar $2.500 pesos en los barrios, $3.300 en las zonas céntricas y ya supera los $4.000 en las zonas céntricas. “Los aumentos venían bastante quietos pero la harina aumentó dos veces en menos de 15 días y después tenemos los servicios y el combustible”, agregó.

“Lamentablemente no podemos asegurar que no vaya a haber nuevos incrementos en el corto plazo, ya que los precios no dejan de subir. Dicen que la inflación bajó, pero nuestros costos siguen aumentando día a día”, sostuvo Pinto.

“Hace un año que no aumentábamos nuestros productos, pero la verdad es que ya era insostenible, queremos tratar de evitar cierres de panaderías y pérdida de fuentes de trabajo”, concluyó el dirigente panadero bonaerense.

Según Raúl Santoandré, el titular de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires (Fippba), la bolsa de harina de 25 kilos tuvo una suba de un 10%, mientras que el cajón de huevos, en dos semanas, pasó de unos $50.000 a $80.000. “Estas subas no tienen relación con los aumentos que dice el INDEC en base a la inflación”, señaló el dirigente, y agregó que “el kilo de pan debería estar alrededor de los $4,000”, aunque está muy por debajo de eso en parte por el accionar de las panaderías “clandestinas”.

"Muchas panaderías han dejado de vender bombones, masas secas o finas porque si no se venden, representan una pérdida del 100%", agregó el dirigente.

Inflación en alimentos sin descanso

Según la consultora LCG, la inflación en alimentos y bebidas alcanzó el 0,8% en la primera semana de abril, lo cual implica una aceleración con respecto a la semana anterior (0.4%).

“La inflación acumulada en las últimas cuatro semanas continúa estancada en 3,7% y la medición promedio se aceleró a 3,4% mensual”, indicó la consultora.

En los primeros días de abril, encabezaron los aumentos los productos de panificación, cereales y pastas encabezaron los aumentos (2,7%), seguidos por condimenos y otros productos alimenticios (+2,0%) y productos lácteos y huevos (+1,4%).

LM