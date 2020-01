por Juan Pablo Álvarez

La provincia de Buenos Aires atraviesa una situación económica crítica, debido a los fuertes vencimientos de deuda que deberá afrontar a lo largo de 2020. Y la cuestión se agudizó un poco más luego de que se difundiera que la Nación no tiene pensado hacer un salvataje para los los pagos de enero: durante el día de hoy los bonos provinciales cayeron hasta un 7%.

Un informe que realizó en diciembre la consultora Elypsis explica que el distrito que gobierna Axel Kicillof deberá pagar títulos públicos por USD 2.705 millones en 2020, de los cuales USD 725 millones vencerán en enero y USD 2.119 millones en el primer semestre. La mayoría se encuentra bajo ley extranjera y el 82% es en divisa internacional.

"Un reperfilamiento como el que decidió el Estado nacional en agosto no sería una solución, dado que la gran mayoría de la deuda de la Prvincia es con acreedores privados bajo ley extranjera. La renegociación debe de mínima extender el plazo para los vencimientos de capital y compatibilizar la capacidad de pago con el cronograma de pagos", señaló el informe de Elypsis.

Cuáles son las provincias con deudas más complicadas de afrontar

Esteban Arrieta, analista de renta fija sub-soberana de Banco Mariva, explicó a PERFIL: "Para cumplir con sus pagos la Provincia necesitará renegociar su deuda y/o ayuda financiera del gobierno nacional", cerrada esta posibilidad, al menos durante el primer tramo del año, resta ver cuánto pueda agudizar el ingenio el equipo de Kicillof para poder afrontar los pagos.

Lo cierto es que Buenos Aires necesita, con urgencia, que el Estado nacional logre una renegociación exitosa de su deuda y que eso le permita al país y a las provincias volver a los mercados. Cabe recordar que los estados cuando afrontan vencimientos suelen "rollear" las deudas, es decir, ir al mercado y realizar colocaciones para renovar. Pero sin acceso a inversores, al menos con el país en estado de reperfilamiento, esa posibilidad no aparece.

Días atrás PERFIL había dialogado con fuentes del mercado acerca de cuáles son las provincias más afectadas por la deuda y el 100% coincidió en que Buenos Aires es, sin lugar a dudas, el distrito con más riesgo de no poder afrontar sus obligaciones. "Una situación extrema como la que heredó Kicillof no creo que haya", consignó Federico Tomasevich, presidente de Puente. Y añadió: "La Provincia que emitió deuda más cara, si hacés una combinación de factores de monto y costo, sin duda es Buenos Aires. Y encima es legislación New York. Y encima vence todo en este mandato, no es que tenías vencimientos escalonados a quince años".

Según un informe de Puente, el stock de deuda representa el 79,3% de los ingresos totales de la Provincia y el 83,9% de los pasivos totales están en moneda extranjera. Como dato positivo se puede observar en un documento elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que es la única provincia que aumentó sus ingresos reales por coparticipación en 2019 (9,6%). Sin embargo, no pareciera que los recursos coparticipables vayan a crecer en 2020 y, por más que Buenos Aires aumente su participación dentro de los mismos, no va a alcanzar.

Una vez más, la única forma que tiene la provincia de salvar la ropa es conseguir financiamiento, algo que con va a estar vedado hasta que Nación logre salir del atolladero financiero.

“El Estado que más complicado está es el nacional y acarrea a los demás, porque su situación hace que todas las tasas para financiarse suban. Y el hecho de que Nación esté en una situación así limita los recursos que se pueden transferir a las provincias”, resumió Lucía Pezzarini, analista de Elypsis.

