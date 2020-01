Las provincias se preparan para renegociar pagos

por Juan Pablo Álvarez

El 2020 será un año de estrés financiero para el país, y esto afectará a las provincias, que no podrán salir al mercado hasta que el Estado nacional no arregle sus cuentas con el exterior. Dependiendo del distrito, esta situación puede afectar de distinto modo, aunque hay una coincidencia generalizada: la provincia de Buenos Aires es la más complicada en materia de deuda, tanto por su stock como por sus vencimientos abultados en 2020 y porque la mayor parte de sus obligaciones son en divisa.

Existen también otros estados provinciales a los cuales se les enciende una luz amarilla: Chubut, por sus desequilibrios, por ejemplo. De Córdoba hay advertencias respecto de 2021. También hay minialertas respecto de la situación financiera de otros distritos, como Jujuy o Río Negro.

Según un estudio de la consultora Elypsis, las provincias deberán afrontar pagos por US$ 4 mil millones en 2020 y US$ 4.100 millones en 2021. En 2020 el 68% corresponde a la provincia gobernada por Axel Kicillof, que también representa alrededor de la mitad de los vencimientos en 2021. Este año, Kicillof afrontará vencimientos de títulos por US$ 2.705 millones, de los cuales US$ 725 millones son en enero y US$ 2.119 millones en el primer semestre.

“La provincia que emitió deuda más cara, si hacés una combinación de factores, es Buenos Aires. Y en legislación New York. Y encima le vence todo a Kicillof, no es que hay vencimientos escalonados a 15 años”, resume el presidente de Puente, Federico Tomasevich.

En tanto, Esteban Arrieta, analista de deuda subsoberana de Banco Mariva, añadió: “Las reformas impositivas en la Provincia alcanzarían para equilibrar cuentas fiscales en 2020, pero no para afrontar los vencimientos de capital. Para ello necesitará renegociar su deuda y/o ayuda financiera de Nación”. En los últimos días la Secretaría de Finanzas provincial llamó a tenedores de bonos para ver alternativas.

Verónica Sosa, presidenta de Economía&Regiones, añade que el stock de deuda de Buenos Aires alcanza casi el 80% de sus ingresos y que más de un 80% de la deuda es en divisa.

Chubut es otro caso a seguir con lupa. El año pasado vivió momentos de fuerte tensión cuando el gobierno provincial se demoró en afrontar pagos de salarios públicos. Los mismos sueldos que el gobernador había aumentado antes de las elecciones. Es, además, la tercera provincia con mayor deuda sobre ingresos totales (75,6% según Puente, sigue en el podio a Jujuy y Buenos Aires) y tiene un 88,7% de su pasivo en moneda extranjera. Y es la quinta con más vencimientos este año, con 112 millones de dólares. Sin embargo, Chubut tiene una ventaja sobre Buenos Aires: las regalías petroleras. “Los que tienen minería o hidrocarburos están muy calzados para afrontar sus deudas”, explica Tomasevich. Por esta misma situación, el especialista relativizó que haya dificultades de deuda en otros distritos que algunos señalan como complicados, como Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz e incluso Neuquén. Algo similar sucede con Salta, en la otra punta del país.

En tanto, Córdoba tendría un 2020 tranquilo, pero puede verse en una situación difícil el año que viene: “En 2021 le vencen 725 millones de dólares. Si Argentina vuelve a los mercados para ese momento no debería haber inconvenientes para refinanciar”, indicó Ariel Barraud, de Iaraf. Por su parte, Ciudad de Buenos Aires deberá afrontar vencimientos de títulos por US$ 459 millones este año. No es una cifra tan apremiante para su presupuesto, pero deberá ajustarse si es que tiene que amortizar deuda y no logra renovar.

Jujuy es un caso con dos interpretaciones. Según el índice S&P su deuda es la segunda peor rankeada (CCC+/Negativa) y, además, tiene el peor ratio de deuda sobre ingresos totales (88,4%). “No está complicada de vencimientos en 2020, pero no genera ahorro. Los ingresos los usa para gastos corrientes”, indicó Verónica Sosa. Sin embargo, Tomasevich señaló: “La ventaja es que tiene un stock ínfimo, casi testimonial”.

A favor de las provincias, Banco Mariva estima que, en su conjunto, terminaron 2019 con 0,4% (del PBI) de superávit primario. En contra, habrían terminado con 0,5% de déficit financiero. Además, se espera que este año decaigan los recursos coparticipables.

“El Estado que más complicado está es el nacional y acarrea a los demás, porque su situación hace que todas las tasas para financiarse suban. Y el hecho de que Nación esté en una situación así limita los recursos que se pueden transferir a las provincias”, explicó Lucía Pezzarini, analista de Elypsis. Desde el Ministerio del Interior, explicaron a PERFIL que la forma de ayudar a las provincias será vía adelanto de coparticipación, como se viene haciendo. Y coincidieron en que la situación de Nación es mucho peor que la de los demás distritos.