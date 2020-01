Martín Guzmán descartó un auxilio financiero a Axel Kicillof para enfrentar los vencimientos de deuda

La Provincia de Buenos Aires enfrenta una factura difícil a fines de enero: el pago de un vencimiento de deuda por 580 millones de dólares. En ese contexto, circuló la idea de que el Tesoro nacional le adelante fondos coparticipables a la gestión de Axel Kicillof, en línea con el adelanto que recibieron varias provincias la semana pasada. Sin embargo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, desmintió la existencia de "un salvataje financiero por 250 millones de dólares el día 26 de enero", como se mencionó en las últimas horas.

Alberto Fernández planeaba ayudar financieramente al mayor distrito del país ante los vencimientos de deuda que debe enfrentar Kicillof y la disminución de la recaudación por las negociaciones de la Ley Impositiva, según habían confirmado fuentes de la Casa Rosada a PERFIL. Sin embargo, luego de la puja entre el gobierno nacional y el porteño por los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires —donde Fernández avanzaría en un recorte de un punto en la coparticipación equivalente a unos 30 mil millones de pesos— Guzmán desmintió la posibilidad de una ayuda financiera para Kicillof.

"No estamos contemplando hacer un salvataje financiero por 250 millones de dólares el día 26 de enero, que es el monto de vencimiento de capital que enfrenta la Provincia ese día", respondió Guzmán en diálogo con Clarín.

El gobierno bonaerense deberá afrontar vencimientos de deuda por unos US$ 580 millones durante enero: un bono de US$ 250 millones vencerá el 17 de enero próximo, el 26 de enero US$ 277 millones y dos vencimientos menores por 26.000 euros y 24.000 dólares.

Guzmán recordó que desde el Palacio de Hacienda "ya hemos manifestado que en las condiciones de mercado actuales la deuda es insostenible" y por eso están "trabajando en el establecimiento de políticas de deuda que apuntan a recuperar su sostenibilidad, sobre la base de la buena fe. La voluntad de pago existe, pero hace falta recuperar la capacidad de pago. Y para eso la economía se tiene que recuperar".

En el caso puntual del distrito gobernado por Kicillof, Guzmán señaló que "la Provincia de Buenos Aires está llevando a cabo sus propias gestiones, que me consta que están basadas en principios similares a los de la Nación, que oportunamente fueron comunicados por escrito".

Así, continuó, el objetivo inmediato de la provincia "es reperfilar el vencimiento de capital del día 26 de enero, para evitar una ruptura contractual este mismo mes y así poder conducir las gestiones integrales de forma ordenada, con más tiempo".

