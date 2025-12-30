Las cotizaciones de los activos digitales en la plaza local reflejan el optimismo global. Inversores argentinos siguen de cerca los movimientos para resguardar valor frente a la volatilidad cambiaria.

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 89.962,00

Precio en pesos: $ 138.377.925,00

Cotización criptomonedas martes 30 de diciembre

Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada, lanzada en 2009. Funciona bajo la tecnología blockchain y es considerada "oro digital" por su escasez programada, permitiendo transferencias de valor directas sin intermediarios.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 2.958,00

Precio en pesos: $ 4.664.355,00

Ethereum es una plataforma global descentralizada para aplicaciones que no pueden ser censuradas. Su moneda, Ether, impulsa una red que permite contratos inteligentes, finanzas descentralizadas y la creación de activos digitales únicos.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 604,00

Precio en pesos: $ 933.180,00

Binance Coin (BNB) es el activo nativo del ecosistema de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Se utiliza para pagar comisiones con descuento, participar en ventas de tokens y alimentar la red Binance Smart Chain.