Blanqueo: ingresaron US$ 20 mil millones a cuentas bancarias

Los poco más de cien mil argentinos que tenían dinero no declarado y lo ingresaron a la exteriorización del Gobierno sumaron US$ 20.085 millones al jueves, el día previo del cierre de la primera etapa. La extensión por una semana del vencimiento le permitió al Ejecutivo aspirar US$ 1.000 millones adicionales que fueron a parar a cuentas bancarias especiales.

“Muchas gracias a todos los argentinos que han confiado en este profundo cambio de rumbo económico, político, cultural e institucional que el presidente Javier Milei está llevando a cabo”, tuiteó el ministro de Economía, Luis Caputo, tras compartir los datos provisorios. En bitcoin en concreto se exteriorizaron US$ 19 millones a la semana pasada, lo que confirmó el adelanto de PERFIL en un relevamiento que realizó en base a datos de la industria.

El vínculo de Caputo con los republicanos. Tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el ministro de Milei se subió a la celebración del triunfo. Las elecciones estadounidenses son cruciales para la tasa de interés internacional, la fortaleza del dólar y por la influencia del país sobre los organismos de crédito internacionales como el FMI, sobre el que Argentina posee la deuda más grande de la historia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El titular del Palacio de Hacienda retuiteó a Milei, quien escribió en X: “Donald Trump, felicitaciones por tu formidable victoria electoral. Ahora, hacé grande a America de nuevo. Sabés que podés contar con Argentina para llevar adelante tu tarea”, le envió el jefe de Estado argentino al flamante presidente norteamericano. En toda la semana no subió ningún otro mensaje relativo a estas elecciones en la red social. Tampoco contestaron desde el Palacio de Hacienda a las consultas de PERFIL por el análisis del resultado de los comicios. Esto puede dar a entender que la ausencia de diálogo entre los dos presidentes se traduce en la carencia de una línea directa de Caputo con la Casa Blanca que pueda aliviarle alguno de los tantos problemas que afronta actualmente, como el de escasez de divisas.

Desde el Gobierno apuestan a que una coincidencia ideológica entre Milei y Trump puede ayudar a Argentina para conseguir el financiamiento que requieren para hacer frente a las necesidades de divisas. En los once meses que lleva La Libertad Avanza en el Gobierno mantiene el cepo cambiario con la promesa de levantarlo cuando posea los dólares que necesita para hacerle frente. Un compromiso que se fue modificando ad hoc a las constantes dificultades financieras que el país enfrenta.

La foto actual parece una reiteración de lo que sucedió seis años atrás. Trump ejercía la presidencia en el norte cuando Caputo era ministro de Finanzas en 2018. En ese momento, luego de agotar el financiamiento de Wall Street pero urgido de divisas, Mauricio Macri acudió al Fondo Monetario Internacional para que le autorizara el mayor crédito desde la creación del organismo.

Un par de meses más tarde, con Caputo ya en el manejo del Banco Central, había conseguido ampliar esa cifra.