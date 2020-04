Sturzenegger criticó el bono a 100 años de Caputo y generó malestar

por Julian D'Imperio

En el medio de la renegociación de la deuda que encabeza el ministro de Economía Martín Guzmán, uno de los expresidentes del Banco Central bajo la gestión del gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, publicó un sugestivo hilo en Twitter cuestionando cláusulas de un bono que emitió el por entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, y argumentó que podría ser uno de los motivos que termine llevando al default a la Argentina.

"¿Será posible evitar el default? Ahora que la oferta está lanzada lo que importa en un mercado tan profesionalizado como éste es la letra chica de los bonos. Mi impresión es que hay cláusulas que van a hacer difícil evitar el default. Abro breve hilo", tuiteó Sturzenegger.

Es que para el economista, la Argentina tiene antecedentes de "elegir el camino del default ignorando los detalles técnicos". "Hoy corremos el riesgo de repetir la historia con el Centenario. Veamos. Los bonos (el Centenario entre ellos) tienen una cláusula que dice que si hay default los acreedores pueden reclamar judicialmente ipso facto el capital y los intereses que se le deben a la fecha (aceleración)", explicó.

Y detalló: "Pero el Centenario tiene una cláusula inusual en deuda soberana: la Make Whole Clause (MWC) que obliga al gobierno argentino a pagar el principal y todos los intereses (hasta 2117) si en algún momento quisiera rescatarlo. Nunca se explicó porque este bono incluyó esta cláusula".

En la explicación que sonó a reclamo por no tener una explicación clara de la cláusula de ese bono hay que contextualizar una interna que existió, en el hermetismo y que quedó más expuesta con la salida de Sturzenegger del gobierno, que sería sucedido precisamente por Luis Caputo. La poca sintonía con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne los terminaría dejando afuera a ambos.

Y es en ese marco que el ex secretario de Finanzas de Caputo, Santiago Bausili, salió a responderle al ex presidente del BCRA: "Una pena que alimentes confusión con un tema que no la tiene. Como te expliqué, es una clausula estándar, a favor del país, que le da la opción de rescatar los titulos si quisiera. No genera derechos para los bonistas y menos un múltiplo en el potencial reclamo como se insinúa".

Para el expresidente del Banco Central, Daniel Marx, se trata de un tema menor que no tendría importancia e implicancia en el default: "Tenemos complicaciones mayores. La Argentina está por caer en la falta de pago. Genera un tema legal mayúsculo. Esa es la cuestión más importante. Si hay un problema con un bono Centenario, se saca del canje el bono, no entiendo porqué le dan tanta importancia. Si existe tal problema se soluciona fácilmente. Es mirar una hoja en medio de un bosque que se esta incendiando", dijo el economista a PERFIL.

La lectura que el economista y jefe de la consultora Ecolatina Matías Rajnerman hizo a PERFIL es que, por un lado, el hilo de Sturzenegger definitivamente apunta más a Caputo que al propio Guzmán, y que la cláusula sólo tenía un sentido para atraer a los acreedores si la Argentina crecía en buenos niveles.

"Es una crítica más a Caputo que a Guzmán. Caputo lo sucede a Sturzenegger en el Banco Central y viola lo que había firmado con el FMI en 2018 que es la no venta de dólares para frenar presiones cambiarias", consideró.

"En términos económicos, lo que busca esa cláusula de este bono que se emite en mayo de 2017, cuando Argentina en ese momento tenía perspectivas mucho mejores que las que tuvo un año después, es que si Argentina crecía, el precio del bono se iba para arriba y lo podía colear. Esa cláusula protege a los acreedores de una compresión de la tasa de interés, evitaba poder colearlo y ahorrarse muchos intereses. Estaba más pensado para una recuperación económica del país que para lo que terminó pasando".

Al final del hilo, Sturzenegger citó un fallo de 2016 para contar que si se aplicara la misma lógica que en ese entonces al bono Centenario, "implicaría transformar un pago de dos mil millones en uno de 14 mil, comiéndose casi un tercio de los ahorros que pretende Guzmán. Si éste es el pago posible, en un fallo judicial será difícil lograr un acuerdo voluntario en este título".

