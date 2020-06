El canje se extiende hasta el 12 de junio y analizan nuevas mejoras a la oferta

El Gobierno volvió a extender el plazo para aceptar la oferta del canje de deuda que vencía el 2 de junio hasta el 12 de junio, como publicó PERFIL el fin de semana y analiza mejoras para que la mayor cantidad de acreedores posible acepte. En tanto, los representantes del grupo Ad Hoc de Bonistas de los canjes anteriores, señalaron a la agencia Bloomberg que las diferencias no son amplias y consideraron que la Argentina debería "mostrar un serio interés por cerrar la brecha".

El Gobierno "se encuentra evaluando la posibilidad de introducir ajustes adicionales a la Invitación con el objetivo de maximizar el apoyo de los inversores, sin dejar de preservar al mismo tiempo sus objetivos de sostenibilidad de la deuda", según detalló Economía. Hoy el Fondo Monetario Internacional señaló que no tiene mucho margen para ofrecer más.

Según la última propuesta del jueves de la semana pasada, el ministro Martín Guzmán ofrece un valor presente neto de hasta US$ 47, de acuerdo con los análisis de economistas locales, mientras que los bonistas pretenden US$ 53. El FMI consideró que la oferta oficial es "sustentable" y desde Washington, indicaron que no podría ofrecer más de US$ 50 para poder tener capacidad de pago a lo largo de los años.

"Sería desafortunado que la Argentina endurezca la posición", indicó el representante de uno de los grupos de bonistas que presionan por una mejora en la oferta.

En la nota enviada a la Securities and Exchange Commission de EE.UU. (SEC), Economía aplazó "el vencimiento de la invitación que hizo a los tenedores de ciertos bonos elegibles el 21 de abril para presentar órdenes para canjear sus Bonos Elegibles por nuevos bonos" hasta las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 12 de junio. Una vez más, esa fecha puede volver a extenderse.

"Desde la extensión previa de la Invitación, la República se dedicó proactivamente a mantener conversaciones con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la Invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre diferentes caminos para mejorar el valor de recupero", remarcó el comunicado oficial que difundió el ministerio de Economía.

"Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, aliviando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía devenidas de la actual carga de deuda, permitiendo reencauzar la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo", remarcó el texto presentado en Wall Street, donde reiteran que el objetivo de la extensión es "continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa".