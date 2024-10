Caputo vs. intendentes: resoluciones, cierre de sucursales y cautelares

En una nueva hoja de la guerra del ministro de Economía, Luis Caputo, contra los intendentes, el Gobierno encargó al Banco Nación cerrar sucursales donde considere que aumenten impuestos de forma “abusiva” y prohibió sumar conceptos ajenos a las facturas de luz y gas. Los municipios ya presentaron medidas judiciales para frenarlo.

A partir del viernes, además, rige la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, que no les permite a las empresas de servicios públicos de todo el país y a quienes comercializan bienes incluir cargos ajenos a los bienes y servicios contratados en las facturas y comprobantes. Solo podrán abarcar en sus facturas única y exclusivamente la descripción y el precio correspondiente al servicio. Esta medida se complementa con las resoluciones del ENRE y Enargas que prohíben incluir en las facturas conceptos ajenos a los servicios prestados.

Más de un municipio ya ganó medidas cautelares que frenan el avance del Gobierno. Tal es el de Tigre, a cuya resolución tuvo acceso PERFIL. En un fallo interino, el Juzgado determinó “la suspensión de la Resolución 267/2024 hasta tanto recaiga resolución sobre el pedido de medida cautelar”.

“Es municipio por municipio, caso por caso”, explicaron desde una intendencia a este medio. Aunque los casos favorables se acumulan, como Moreno y Pilar. Morón está a la espera de respuesta. “Van por todo y esto les permite cambiar el eje de la discusión”, resaltaron desde otra localidad.

En esa línea, Caputo advirtió que cerrará las sucursales del Banco Nación donde se suban impuestos, lo que apuntó directamente a La Pampa. Pero no se sostuvo más que tres días después de que el gobernador, Sergio Ziliotto, ofreció no cobrar el incremento de Ingresos Brutos a la actividad financiera durante cuatro meses.

Se paran en reclamo organizado contra los aumentos. En ese contexto, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, apoyó la convocatoria de un apagón contra los tarifazos, organizado por el Foro Multisectorial Contra los Tarifazos. Será el 31 de octubre a las 21.

“Éste no es el camino. No hay manera de seguir afrontando estos ajustes. Milei nos dijo que el peso del esfuerzo, esta vez no lo iban a hacer la clase media ni los trabajadores, sino los que más pudiesen. No sólo no fue así, sino que los más ricos fueron beneficiados con blanqueo, y eximición de los impuestos”, protestó Katopodis ante PERFIL.

“Si pagabas una boleta de luz de 5 mil pesos, ahora tenés que pagar 70 mil, pero tu sueldo no no se multiplicó en la misma proporción.

Los dueños de las empresas de servicios públicos le están metiendo la mano en el bolsillo a las familias y ni siquiera estamos viendo que hagan las inversiones que necesitamos”, advirtió el ministro de la Provincia.