Carlos Maslatón, analista financiero, analizó la situación económica actual de la Argentina y afirmó que "la crisis terminó" y que el país está en "bull market". Asimismo, sugirió que "la pobreza está mal medida" y que realmente esta es menor de lo que se cree.

"La gente no se está cagando de hambre", aseguró durante el programa Opinión Pública por El Nueve y luego completó: "La crisis terminó. Argentina está en bull market. El mínimo de Argentina fue octubre de 2021, desde ahí estamos en alza".

En esta misma línea, agregó: "La gente está mejor, pero mucha gente no lo puede reconocer, y queda mal decir que las cosas están mejor, porque quedas como un desubicado y como una persona de baja sensibilidad social. El país está mejor, hay mucha gente que está pobre y hay que ayudarla, pero es menos cantidad de la que se dice".

"Para mí la pobreza está mal medida. La pobreza es mucho menor de la que se cree y la riqueza es mayor de la que se cree", sugirió luego el analista financiero y señaló que "no se está contando la actividad en negro, que es descomunal, y eso también son ingresos".

Al respecto, remarcó que "no se imaginan la Argentina que vamos a tener dentro de dos años" y amplió: "Estamos mejor que hace cuatro años. Un momento malo del país fue 2018, 2019 y 2020, eso fue un desastre en el país. Ahora no es un desastre".

"Si yo digo que la inflación va a seguir y el peso se va a desvalorizar un poquito más, no es algo negativo. ¿Quién dijo que porque tengas una moneda fuerte vas a estar mejor? Tener la moneda un poquito más débil, dentro de un proceso económico de acomodamiento de variables, no está mal", añadió Maslatón e insistió: "Argentina está para arriba".

Posteriormente, el analista fue consultado sobre la propuesta de dolarización planteada por el candidato a Presidente liberal, Javier Milei, y este explicó: "Un país se puede dolarizar, pero tiene que haber ciertos requisitos para que eso se pueda lograr y que ahora no están sobre la mesa".

"Podés dolarizar cuando podés cancelar totalmente tu propia moneda de forma muy barata, después de una gigantesca hiperinflación", indicó, al mismo tiempo que aseguró que "no va a haber hiperinflación en Argentina". "Es imposible", sostuvo.

Asimismo, con respecto a la fuerte escalada del dólar blue en los últimos días, Maslatón afirmó que "va a subir marginalmente un poco más" y que "está terminando un movimiento que empezó en octubre de 2022". "Estamos viendo un movimiento final al nuevo máximo y después viene un proceso de revaloración del peso", pronosticó.

"El Gobierno se equivocó", agregó luego con respecto a la problemática de la inflación y aclaró: "Massa tendría que haber centrado el indicador de éxito en la actividad económica y el empleo, porque en esta instancia económica de la Argentina la inflación no es evitable".

Además, criticó el video que realizó la portavoz para intentar explicar las causas de la elevada inflación y concluyó: "Se está centralizando en algo que no es. Los precios no suben porque un malo los hizo subir, los precios suben por un conjunto de factores".

Sobre Javier Milei: "Va a tener que hacer un plan realista"

El analista financiero también fue consultado sobre sus vínculos con el diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre todo con respecto al alejamiento que hubo entre ambos, y señaló que fue el entorno del economista quien decidió que ya no siguieran vinculados.

"Yo estaba colaborando con él hasta finales de 2021 y principios del año 2022 y su entorno decidió que yo no tenía que estar ahí, probablemente por mi alto perfil y porque opino libremente. Ningún problema", reveló Maslatón y afirmó que "él no define estas cosas" y que "tiene poco equipo y no le gusta tener gente con perfil alto alrededor".

A su vez, con respecto a las similitudes entre las posturas de ambos, señaló: "Las ideas teóricas son las mismas, pero en la aplicación se generan fuertes diferencias. Yo soy liberal y él es liberal, pero de una ideología teórica y después tenés el liberalismo aplicado".

"No afirmo eso", respondió Maslatón ante la pregunta sobre si Milei estaría en sus cabales a la hora de tomar decisiones como Presidente en caso de llegar al poder.

"Lo más importante que tiró, la dolarización, así como lo dijo es trucho y no se puede hacer", criticó el analista y explicó que "no va a poder convertir, como dice que va a convertir, todos los depósitos en pesos por dólares porque no están los dólares. Salvo que el tipo de cambio sea $20.000".

En este sentido, cuestionó: "¿Quién va a desenmascarar este mensaje falso?". "Si llegara al Gobierno las cosas que dice que va a hacer, no las va a poder hacer y va a tener que hacer un plan realista", agregó y estimó que "si el peronismo no tiene un buen candidato, fuerte, Milei sale tercero".

"Es un tipo que viene de la ideología, no de la política práctica. Entonces cree que uno llega al Gobierno, toca un botón y lo que uno cree que se puede hacer, se hace solo, no entiende", disparó, ante la pregunta final sobre si considera que está en sus cabales para estar en el poder y tomar decisiones, concluyó: "No afirmó eso".

AS. / ds