Carlos Melconian apuntó a la "onda bonaerense" de Kicillof: "Es económicamente insostenible"

El ex director del Banco Nación, Carlos Melconian, criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque bancó que continúe en el puesto. En ese marco, afirmó que el Gobierno no tiene otras variantes para ese puesto: "¿Lo vas a sacar para poner a quién?". Y dejó fuertes críticas contra la "onda bonaerense" de Axel Kicillof: "Es económicamente insostenible".

En una entrevista con LN+, el economista opinó sobre el resultado electoral de las PASO: "Yo no quiero quilombo ni meter púa, pero estábamos frente al siguiente quilombo: somos o no Venezuela. Se radicalizan o no. Yo dije 'esta es la elección más importante de la democracia". Pero aclaró: "Esto que pasó el domingo es la práctica".

Comparando la situación electoral y económica entre el 2019 y el 2021, dijo: "En ambos casos la economía era delicada. Yo lo he hablado con Macri y mucha gente, en aquel momento se le atribuye 100% 'ganaron estos ¿qué querés?'. La expectativa juega. Ahora es al revés pero con muchas dudas".

"Faltan dos años si viene algo mejor. El 2015 no vino algo mejor. A pesar de que el rumbo internacional de la Argentina, y el lugar donde puso Macri a la Argentina es el correcto, macroeconómicamente fue un desastre", recordó.

Sobre las últimas PASO, Carlos Melconian comentó: "La economía jugó un rol. Vos decís, 'es el pibe, el ministro'. Siempre la autoridad es uno, los ministros son secretarios. Segundo, el Ministerio de Economía qué se yo de quién es. Tercero, ¿en qué te jode el pibe? ¿lo vas a sacar para poner a quién? Queda el acuerdo con el Fondo y además es buenito".

Melconian: "Esta paliza es un fenómeno sociológico, acá se entendió la Pfizer, con el subsidio no me comprás"

En ese sentido, sobre Guzmán, añadió: "Es una persona que vino con una pátina universitaria impecable donde le tiene que decir a la política cómo son las cosas y que se dejó llevar. Guzmán ahora cumple con su quintita. ¿Qué me vas a traer la onda bonaerense?". En ese momento, Jonatan Viale, el conductor, le menciona a Axel Kicillof y Augusto Costa, para ejemplificar la "onda bonaerense" y Melconian sentenció: "Es económicamente insostenible la onda bonaerense".

A la mañana, entrevistado por radio Mitre, había hablado sobre las PASO y la posibilidad del gobierno de dar vuelta el resultado: "En lo que erraron en términos de timing y de economía con política es en que subestimaron la PASO. Ellos iban a tirar plata entre la PASO y noviembre suponiendo que zafaban la PASO. Y el problema fue que no dieron vuelta la política económica antes de la PASO y ahora, aunque armes el Carnaval de Gualeguaychú, no lo das vuelta. El único instrumento potente, poderoso seria el IFE, si lo reponen, y tampoco sé si les da el piné".

