Claudio Moroni: "Hay muy pocos despidos y el desempleo no ha subido más del 2%"

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dio detalles de la situación del empleo en la Argentina mientras se atraviesa una de las mayores crisis económicas, agudizada aún más por la pandemia de COVID-19. "La creación de empleo es cero y la renovación de contratos temporales es cero. No hay más despidos que otros años, no son la principal causa de la baja" y "Lo que no hay es creación de empleo". En ese sentido, aclaró: "No creo que el desempleo haya subido más del 2%".

Más allá de las medidas oficiales que buscan sostener el empleo privado como el Programa ATP y la prohibición de despidos que el gobierno prorrogó por dos meses, la realidad indica que la facturación está muy deprimida por las condiciones macroeconómicas. Se escucha desde los empresarios que el pago de la mitad de los salarios no alcanza. Así y todo, no hubo grandes movimientos en cuanto a la cantidad de empleos.

En declaraciones a El Destape Radio, Moroni adelantó: "Hoy el presidente Alberto Fernández anuncia la cuarta etapa del ATP", "Es el programa de transferencia de ingresos a las empresas más grande de la historia argentina. Estamos muy orgullosos", destacó y agregó que "a medida que se recupera la actividad vamos a ir adaptando el programa ATP".

Qué empresas podrán solicitar el ATP 4 que se paga en agosto

En la misma línea, el funcionario destacó que: "estimamos que hay cerca de 200 mil puestos de trabajo menos por la pandemia". Respecto a la forma en que viene enfrentando la situación el gobierno Nacional, Moroni indicó: "Las medidas que tomamos para proteger el empleo son eficaces". En cuanto al ritmo de recuperación de la actividad recordó: "Tenemos casi el 80% del territorio volviendo a la actividad".

En ese sentido, Moroni indicó: "Esta es la crisis económica más importante de la historia argentina, es imposible que no tenga impacto en el empleo". El ministro también fue consultado por la reforma laboral. Vale recordar que cada vez son mas los empresarios que piden avanzar en ese sentido para poder dar continuidad a los planes de contratación de personal. "No es necesario una reforma laboral", dijo por su parte Moroni. Y agregó: "La reforma laboral, con la carga que tiene, no está en nuestro diccionario. No hay que cambiar la ley de Contrato de Trabajo", argumentó. Para el titular de la cartera de trabajo "Hay convenios que han quedado viejos, hay cosas que deben discurse, pero dentro de las paritarias".

Entre otros temas, en la entrevista se lo consultó sobre el conflicto que tuvo en vilo a Mercado Libre la semana anterior con el gremio Camioneros. "El convenio de Mercado Libre tiene algunas discusiones. Pero no tengo una posición formada sobre ese tema", se excusó.

Alberto Fernández presenta la nueva etapa del programa ATP de agosto

Además, aclaró: "No estamos de acuerdo con el esquema de bolsa de horas". "La ley de Contrato de Trabajo en su redacción original preveía que se podía suspender trabajadores sin pago de salarios", "Lo que hizo el acuerdo de la UIA con la CGT es ponerle un piso, no menos del 75% del salario. Entendemos que es un convenio útil" y "En cuanto a los llamados sindicatos amarillos hay varios que tienen simple inscripción, no personería", dijo.

Por otro lado, Moroni indicó: "Está a la firma el proyecto de DNU de mantener la prohibición de despidos y hay una decisión de mantenerlo", dijo. Para Moroni, "El esquema de incentivar el trabajo y prohibir despidos está siendo eficaz. Estamos sosteniendo a 2.400.000 trabajadores. Incluso a otros que no entraban, como los de temporada de invierno", dijo.

Asimismo, el ministro aseveró: "Vamos a asistir a 35 mil asociados a cooperativas de trabajo que no entraban en el ATP". En cuanto al programa al que recurren las empresas para sostener el empleo, Moroni indicó que "no va a desaparecer de un día para el otro, se va a ajustar de acuerdo al momento", dijo, porque reconoció que "no tiene sentido seguir asistiendo a sectores que ya están trabajando. Lo vamos a ir ajustando", agregó.

Por otra parte recordó que "sigue vigente el programa Repro, que no sirve para situaciones masivas" y aclaró: "El Procedimiento Preventivo de Crisis está vigente, lo que no está vigente es que puedan despedir por ese Procedimiento porque están prohibidos los despidos". Finalmente Moroni recordó: "El Presidente fue claro. Las medidas son para alentar la producción".

LR CP