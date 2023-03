Con sólo US$ 1.000 millones de reservas, Massa busca esquivar la devaluación

Con el aval del Fondo Monetario Internacional, Sergio Massa logró evitar el default y respirar con algo de tranquilidad, al menos para los primeros días luego de la llegada del desembolso comprometido como resultado de la aprobación de las metas trimestrales. Aunque la sangría constante de las reservas del Banco Central, que concluirá el primer trimestre del año con US$ 3.000 millones menos, promete mantener constante la tensión en el mercado cambiario debido a que hoy apenas cuenta con algo más de US$ 1.000 millones de divisas internacionales netas y que, sumado el aporte de US$ 1.800 millones del FMI, rozará los US$ 2.800 para iniciar el segundo trimestre.

El titular del Palacio de Hacienda envió, desde Washington, una señal de confianza a los mercados con el OK del FMI a las metas trimestrales, luego del encuentro que mantuvo con la subdirectora gerente del organismo multilateral de crédito, Gita Gopinath, y su equipo. La novedad, que estaba pendiente luego del aplazo del pago de los vencimientos de inicio de marzo, buscó ponerle calma a la disparada del dólar blue, porque, si bien el Central no puede intervenir en el mercado secundario con reservas, la debilidad de dólares volvió a presionar por una devaluación brusca.

Massa se reunió en EEUU con la número dos del FMI, Gita Gopinath

A pesar de que Massa repite que no será candidato a presidente por el Frente de Todos, ante la incompatibilidad de comandar el Palacio de Hacienda y hacer campaña electoral a la vez, la expectativa de mantener las variables controladas hasta el 24 de junio, momento de definir precandidatos para competir en las PASO, lo deja en carrera. Pero un mayor desajuste en el ritmo inflacionario, apoyado en las expectativas de remarcación que podrían generar la suba del blue, o una aceleración incontenible ante una devaluación brusca y forzada lo dejaría afuera de la cancha y sin peso político para la reconfiguración del poder futuro. Al menos eso creen algunos de sus funcionarios más cercanos, consultados por PERFIL.

Sin nafta en las reservas

Según las estimaciones de la consultora Eco Go, a las que accedió este medio, las reservas netas del Banco Central hasta ayer sumaban US$ 1.033 millones. Si el Fondo Monetario no hubiera accedido a la postergación por casi 10 días de los vencimientos que regían para el 21 y 22 de marzo, las reservas hubieran quedado en terreno negativo. Al menos, hasta el ingreso de los dólares, medidos en DEGs, que el FMI desembolsará tras la aprobación de las metas trimestrales. “Con los dólares del FMI llegás a US$ 2.800 millones. Lamentablemente parece que todo el año va a ser penuria, por la fuerte caída de la oferta de divisas”, aventuró el director asociado de Eco Go, Sebastián Menescaldi.

Durante los primeros tres meses del año, las obligaciones del mercado que tuvo que afrontar el Banco Central y la baja liquidación de divisas del complejo agroindustrial provocaron una salida de dólares que generó alarma en el equipo económico. Según una estimación de la consultora Ecolatina, “en lo que va del año, el BCRA lleva vendidos más de USD 2.800 millones en el MULC, mientras que las reservas netas -criterio del FMI- acumulan una merma que supera los USD 6.500 millones”.

¿Qué se dijeron Alberto Fernández y Joe Biden? La trastienda de la bilateral en Washington

“Este deterioro se produjo frente a un desplome en la oferta de divisas del sector agrícola en el primer trimestre (-65% i.a.) producto del impacto de la sequía sobre el trigo, el adelanto de liquidación que produjo el “dólar soja 2.0” y el incentivo del sector a retener a la espera de una nueva edición de este programa… Si bien la flexibilización para el cumplimiento de la meta de acumulación del primer trimestre (-US$ 3.000 M) que dejó trascender Economía, aumenta la probabilidad de alcanzarla, prevemos que no sea suficiente: aun contemplando los cerca de US$ 1.700 millones que podrían sumarse cuando llegue el próximo desembolso del FMI, el Gobierno necesitaba sumar unos US$ 1.800 millones en las últimas 5 ruedas que quedaban del mes”, señaló el análisis.

Devaluación versus el candidato presidencial

El principal temor que ronda el quinto piso del Palacio de Hacienda es la imposibilidad de sostener la variable sine qua non del plan económico: controlar la devaluación a través del crawling peg, aún con un modo más acelerado que el soportado durante un año electoral. Massa cuenta con el apoyo del kirchnerismo para atravesar el invierno, con ajuste de las cuentas fiscales y un moderado uso de la emisión monetaria, con tal de evitar un salto hiperinflacionario justo en el último tramo del gobierno de coalición peronista.

“No será tarea fácil”, admitió ante este portal un operador de mercado, que había apostado durante todo el año pasado a un salto del dólar oficial, ante los desbalances macroeconómicos, la extendida brecha cambiaria y la escasez de divisas. “La principal preocupación del radica en el exiguo stock de reservas netas, el verdadero poder de fuego del BCRA para intervenir en el mercado para defender la paridad cambiaria, frente a exportaciones agrícolas que caerían este año cerca de US$ 20.000 M (equivalentes a cerca de 5 meses de importaciones). Esto último seguirá poniendo en jaque la sostenibilidad de la estrategia cambiaria del Gobierno (el crawling peg) como alternativa para evitar un salto abrupto del tipo de cambio, el “mal mayor” que el Gobierno busca evitar a toda costa”, sostuvo Ecolatina.

En la Casa Blanca con Biden, Alberto Fernández condenó la guerra en Ucrania y pidió apoyo en el FMI

Sucede que, ante el exceso de pesos que el mercado observa, la presión sobre los dólares alternativos se mantendrá durante todo el 2023. Pero, si el Gobierno no logra revertir la presión por la devaluación con mayor poder de fuego, la dolarización que se potencia en épocas electorales podrá jugar un rol aún indefinido. Massa activó herramientas vinculadas con el canal financiero, como el nuevo préstamo del BID por US$ 150 millones, para reemplazar la restricción de dólares que el canal productivo le dejó, principalmente por la sequía. La otra carta es el peso político que, hasta el momento, le jugó a favor. No fue casual que a la comitiva de Alberto Fernández durante su visita a Estados Unidos se haya sumado una suerte de comitiva ministerial, con la que el jefe del Palacio de Hacienda buscó mostrar decisión política para jugar fuerte y tener libertad en la cancha para intentar jugar su partido presidencialista.

AM / ED